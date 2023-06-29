Sadece iç tasarımına bakarak arabanın markasından, üretim yılına kadar her şeyi tahmin edenler burada mı? Bakalım sizler için hazırladığımız bu testte kaçta kaç yapabileceksiniz?

Arabaları bir araç olmaktan çok hayatında önemli bir noktada tutan insanlar var. Bir arabanın iç tasarımının bir kısmını görerek hangi model, hangi yıl, hatta hangi paket olduğunu bilen bu insanlar bizleri gerçekten şaşırtabiliyorlar.

Bugün ise yalnızca bu tarz insanların tamamını doğru cevaplayabileceği, benim gibi normal insanların ise en azından 3 - 4 tane yanlış cevap vereceği bir testler karşınızdayız. Bu testte görselini verdiğimiz arabaların hangi model ve yıl olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz. O zaman hadi teste:

1) Basması son derece zevkli olan bir araba desek?

A) Mini Cooper 2013

B) Audi A3 Sedan 2015

C) Nissan GT-R 2008

D) Ford Focus 2016

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2) O bir efsane...

A) Renault Broadway 1994

B) Lada Niva 1995

C) Doğan SLX 1997

D) Renault Toros 1990

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3) Türkiye yollarında çok sık görüyoruz, desek?

A) Opel Astra 2021

B) Fiat Egea Sedan 2020

C) BMW M2 Coupe 2015

D) Alfa Romeo Tonale 2022

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4) Evet bu bir Fiat. Peki modeli sizce ne?

A) Fiat Panda 2023

B) Fiat Doblo 2023

C) Fiat 500 2022

D) Fiat Linea 2020

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5) Serseri görünümüyle daha çok gençlerin ilgisini çektiğini söyleyebiliriz.

A) Hyundai i20 2020

B) Nissan Juke 2018

C) Toyota Corolla 2019

D) Honda Civic 2018

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6) Yola oturmasıyla ün kazanmış bir otomobil.

A) BMW 320i 2015

B) Toyota Yaris 2012

C) Mercedes C 180 AMG 2013

D) Opel Astra 2015

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7) Sizi kolay kolay üzmeyecek bir otomobil.

A) Nissan Qashqai 2015

B) Ssangyong Korando 2015

C) Citroen C4 2013

D) Fiat Doblo 2014

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8) Model yılına göre gerçekten güzel bir tasarıma sahipti diyebiliriz.

A) Renault Clio 2010

B) Fiat Punto Evo 2009

C) Opel Corsa C 2003

D) KIA Rio 2008

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9) Dışarıda piyasa yapmayı sevenlerin tercih edeceği otomobillerden.

A) Fiat Fiorino 2021

B) Peugeot 306 GTI 2016

C) Seat Ibiza 2017

D) Toyota Auris 2020

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10) Minik tasarımıyla tam bir şehir otomobili desek?

A) Mini Cooper 2006

B) Fiat 500 2009

C) Citroen AMI 2022

D) Renault Twingo 2010

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Cevapları alalım, kaçta kaç yaptık?