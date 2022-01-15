Otomobillerden anlıyorsanız keyifle çözeceğiniz bir test olacak, anlamıyorsanız epey zorlanacaksınız fakat en azından bilginize bilgi katmış olacaksınız.

Testte Mercedes, BMW gibi markaların logoları bulunmuyor çünkü bu test sadece gerçek uzmanlar için!

Bazı markaların ismini ilk defa duyacaksınız, bazı logoların birbirine ne kadar çok benzediğini fark edeceksiniz. Dikkat edin, şıklar oldukça şaşırtmacalı.

Hazırsanız başlıyoruz!

1. Önce kolay sorularla ısınalım.

Ford

Isuzu

Toyota

Nissan

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2. Bu, hangi markanın "H"si olabilir?

Hyundai

Honda

Hummer

Haskar

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3. Peki bu, "S" ile başlayan hangi markaya ait bir logo?

Seat

Saab

Suzuki

SsangYong

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4. Baş harflerden devam: Hangi markanın "T"si?

TOFAŞ

Tata

TVR

Tesla

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5. Cevabı görünce "Onun logosu bu değildi ya!" diyebilirsiniz.

Lamborghini

Proton

Jaguar

Peugeot

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6. İsmi Batı Asya'daki ilk medeniyetlerin bilgelik, zekilik ve uyum tanrısından geliyor.

Mitsubishi

Lexus

Mazda

Chery

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7. İlk zamanlarında kamyon, minibüs, troleybüs gibi vasıtaları da üretse de daha sonra sadece binek otomobil üretmeye karar veren bir marka.

Skoda

Alfa Romeo

Saab

Volvo

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8. Simgesi, demirin antik simgesidir.

Volvo

MINI

Land Rover

MAN

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9. Bu, süper otomobillerden hangisinin logosu?

Porsche

Bugatti

Lamborghini

Ferrari

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10. 1980'li yıllarda Mitsubishi markası ile ortak üretimler yapmış ve iflasın eşiğinden Voyager-Grand modeli ile dönmüştür.

Chevrolet

Dodge

Cadillac

Chrysler

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11. Havacılık ve savunma sanayi şirketiyken otomobil üreticisi olmuştur.

Saab

Subaru

Iveco

Skoda

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12. Sokaklarda eski logosunu görmeye alışıksınız.

Smart

Chery

Geely

Dacia

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13. Üretilmeye başladığından beri neredeyse hiç değişmemiş olan bir logo.

Ferrari

Porsche

Rolls-Royce

Maserati

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14. Otomobilleri mühendislik eseri olduğu kadar sanat eseridir de.

Bentley

Bugatti

Borgward

Buick

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15. AvtoVAZ firmasının ürettiği bir araba markası.

Daihatsu

DS Automobiles

Daewoo

Lada

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16. Adını Fransız kâşif, Detroit şehrinin kurucusu Antoine Laumet de la Mothe, Sieur de ***'tan almıştır.

Cadillac

Aston Martin

Dodge

Rolls-Royce

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17. Yarış ve spor arabaları üreten ünlü otomotiv firması.

McLaren

Maserati

Jaguar

Pagani

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18. Honda'nın 1986 yılından bu yana sadece ABD, Kanada ve Hong Kong için üretilen lüks otomobiller için kullandığı bir marka.

Huanghai

Acura

Aixam

Cherry

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19. Nissan Motors'a bağlı bir marka.

Infiniti

Aion

Aurus

Chery

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20. 1906 yılında kurulan İtalyan otomobil üreticisi, 1969'dan beri Fiat grubunun bir parçası.

McLaren

Lancia

Lexus

Lotus

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21. Amblemi, "Yedi Kızkardeş" olarak bilinen bir takımyıldızından oluşur ancak simgede sadece altı yıldız bulunmaktadır. Mitolojiye göre, yedi yıldızdan sadece altısı görülebilir. Markanın ismi, bu takımyıldızın isminden gelir.

MG

Subaru

Plymouth

Rover

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22. Üretiminin %98'ini Kuzey Amerika'ya pazarlamaktadır.

Chevrolet

Dodge

Lincoln

Ram Trucks

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23. 80'lerin efsane dizisi Kara Şimşek'teki araba KİTT'in de markasıdır.

Pontiac

Pagani

Zenvo

Koenigsegg

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24. Bir Güneydoğu Asya ülkesine ait.

W Motors

VinFast

Vauxhall

Vector Motors

vinfast

25. Son soru: Tanıdık geldi mi?

Renault

Citroën

TOFAŞ

TOGG

Anadol

BMC

Otokar

Karsan

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25 sorudan kaçını bilebildiniz?