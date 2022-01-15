Testte Mercedes, BMW gibi markaların logoları bulunmuyor çünkü bu test sadece gerçek uzmanlar için!
Bazı markaların ismini ilk defa duyacaksınız, bazı logoların birbirine ne kadar çok benzediğini fark edeceksiniz. Dikkat edin, şıklar oldukça şaşırtmacalı.
Hazırsanız başlıyoruz!
1. Önce kolay sorularla ısınalım.
- Ford
- Isuzu
- Toyota
- Nissan
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2. Bu, hangi markanın "H"si olabilir?
- Hyundai
- Honda
- Hummer
- Haskar
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3. Peki bu, "S" ile başlayan hangi markaya ait bir logo?
- Seat
- Saab
- Suzuki
- SsangYong
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4. Baş harflerden devam: Hangi markanın "T"si?
- TOFAŞ
- Tata
- TVR
- Tesla
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5. Cevabı görünce "Onun logosu bu değildi ya!" diyebilirsiniz.
- Lamborghini
- Proton
- Jaguar
- Peugeot
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6. İsmi Batı Asya'daki ilk medeniyetlerin bilgelik, zekilik ve uyum tanrısından geliyor.
- Mitsubishi
- Lexus
- Mazda
- Chery
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7. İlk zamanlarında kamyon, minibüs, troleybüs gibi vasıtaları da üretse de daha sonra sadece binek otomobil üretmeye karar veren bir marka.
- Skoda
- Alfa Romeo
- Saab
- Volvo
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8. Simgesi, demirin antik simgesidir.
- Volvo
- MINI
- Land Rover
- MAN
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9. Bu, süper otomobillerden hangisinin logosu?
- Porsche
- Bugatti
- Lamborghini
- Ferrari
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10. 1980'li yıllarda Mitsubishi markası ile ortak üretimler yapmış ve iflasın eşiğinden Voyager-Grand modeli ile dönmüştür.
- Chevrolet
- Dodge
- Cadillac
- Chrysler
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11. Havacılık ve savunma sanayi şirketiyken otomobil üreticisi olmuştur.
- Saab
- Subaru
- Iveco
- Skoda
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12. Sokaklarda eski logosunu görmeye alışıksınız.
- Smart
- Chery
- Geely
- Dacia
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13. Üretilmeye başladığından beri neredeyse hiç değişmemiş olan bir logo.
- Ferrari
- Porsche
- Rolls-Royce
- Maserati
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14. Otomobilleri mühendislik eseri olduğu kadar sanat eseridir de.
- Bentley
- Bugatti
- Borgward
- Buick
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15. AvtoVAZ firmasının ürettiği bir araba markası.
- Daihatsu
- DS Automobiles
- Daewoo
- Lada
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16. Adını Fransız kâşif, Detroit şehrinin kurucusu Antoine Laumet de la Mothe, Sieur de ***'tan almıştır.
- Cadillac
- Aston Martin
- Dodge
- Rolls-Royce
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17. Yarış ve spor arabaları üreten ünlü otomotiv firması.
- McLaren
- Maserati
- Jaguar
- Pagani
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18. Honda'nın 1986 yılından bu yana sadece ABD, Kanada ve Hong Kong için üretilen lüks otomobiller için kullandığı bir marka.
- Huanghai
- Acura
- Aixam
- Cherry
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19. Nissan Motors'a bağlı bir marka.
- Infiniti
- Aion
- Aurus
- Chery
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20. 1906 yılında kurulan İtalyan otomobil üreticisi, 1969'dan beri Fiat grubunun bir parçası.
- McLaren
- Lancia
- Lexus
- Lotus
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21. Amblemi, "Yedi Kızkardeş" olarak bilinen bir takımyıldızından oluşur ancak simgede sadece altı yıldız bulunmaktadır. Mitolojiye göre, yedi yıldızdan sadece altısı görülebilir. Markanın ismi, bu takımyıldızın isminden gelir.
- MG
- Subaru
- Plymouth
- Rover
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22. Üretiminin %98'ini Kuzey Amerika'ya pazarlamaktadır.
- Chevrolet
- Dodge
- Lincoln
- Ram Trucks
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23. 80'lerin efsane dizisi Kara Şimşek'teki araba KİTT'in de markasıdır.
- Pontiac
- Pagani
- Zenvo
- Koenigsegg
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24. Bir Güneydoğu Asya ülkesine ait.
- W Motors
- VinFast
- Vauxhall
- Vector Motors
vinfast
25. Son soru: Tanıdık geldi mi?
- Renault
- Citroën
- TOFAŞ
- TOGG
- Anadol
- BMC
- Otokar
- Karsan
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25 sorudan kaçını bilebildiniz?