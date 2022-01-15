Bu Logoların Hangi Otomobil Markalarına Ait Olduğunu Bilebilecek misin?

28 dk okuma süresi
13
1
1
0
0
Otomobillerden anlıyorsanız keyifle çözeceğiniz bir test olacak, anlamıyorsanız epey zorlanacaksınız fakat en azından bilginize bilgi katmış olacaksınız.

Testte Mercedes, BMW gibi markaların logoları bulunmuyor çünkü bu test sadece gerçek uzmanlar için!

Bazı markaların ismini ilk defa duyacaksınız, bazı logoların birbirine ne kadar çok benzediğini fark edeceksiniz. Dikkat edin, şıklar oldukça şaşırtmacalı.

Hazırsanız başlıyoruz!

1. Önce kolay sorularla ısınalım.

toyota logo

 

  • Ford
  • Isuzu
  • Toyota
  • Nissan

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

2. Bu, hangi markanın "H"si olabilir?

honda logo

  • Hyundai
  • Honda
  • Hummer
  • Haskar

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

3. Peki bu, "S" ile başlayan hangi markaya ait bir logo?

seat logo

  • Seat
  • Saab
  • Suzuki
  • SsangYong

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

4. Baş harflerden devam: Hangi markanın "T"si?

tesla logo

  • TOFAŞ
  • Tata
  • TVR
  • Tesla

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

5. Cevabı görünce "Onun logosu bu değildi ya!" diyebilirsiniz.

peugeot

  • Lamborghini
  • Proton
  • Jaguar
  • Peugeot

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

6. İsmi Batı Asya'daki ilk medeniyetlerin bilgelik, zekilik ve uyum tanrısından geliyor.

mazda

  • Mitsubishi
  • Lexus
  • Mazda
  • Chery

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

7. İlk zamanlarında kamyon, minibüs, troleybüs gibi vasıtaları da üretse de daha sonra sadece binek otomobil üretmeye karar veren bir marka.

alfa romeo

  • Skoda
  • Alfa Romeo
  • Saab
  • Volvo

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

8. Simgesi, demirin antik simgesidir.

volvo

  • Volvo
  • MINI
  • Land Rover
  • MAN

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

9. Bu, süper otomobillerden hangisinin logosu?

lamborghini

  • Porsche
  • Bugatti
  • Lamborghini
  • Ferrari

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

10. 1980'li yıllarda Mitsubishi markası ile ortak üretimler yapmış ve iflasın eşiğinden Voyager-Grand modeli ile dönmüştür.

chrysler

  • Chevrolet
  • Dodge
  • Cadillac
  • Chrysler

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

11. Havacılık ve savunma sanayi şirketiyken otomobil üreticisi olmuştur.

saab

  • Saab
  • Subaru
  • Iveco
  • Skoda

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

12. Sokaklarda eski logosunu görmeye alışıksınız.

dacia

  • Smart
  • Chery
  • Geely
  • Dacia

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

13. Üretilmeye başladığından beri neredeyse hiç değişmemiş olan bir logo.

porsche

  • Ferrari
  • Porsche
  • Rolls-Royce
  • Maserati

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

14. Otomobilleri mühendislik eseri olduğu kadar sanat eseridir de.

bugatti

  • Bentley
  • Bugatti
  • Borgward
  • Buick

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

15. AvtoVAZ firmasının ürettiği bir araba markası.

lada

  • Daihatsu
  • DS Automobiles
  • Daewoo
  • Lada

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

16. Adını Fransız kâşif, Detroit şehrinin kurucusu Antoine Laumet de la Mothe, Sieur de ***'tan almıştır.

cadillac

  • Cadillac
  • Aston Martin
  • Dodge
  • Rolls-Royce

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

17. Yarış ve spor arabaları üreten ünlü otomotiv firması.

maserati

  • McLaren
  • Maserati
  • Jaguar
  • Pagani

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

18. Honda'nın 1986 yılından bu yana sadece ABD, Kanada ve Hong Kong için üretilen lüks otomobiller için kullandığı bir marka.

acura

  • Huanghai
  • Acura
  • Aixam
  • Cherry

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

19.  Nissan Motors'a bağlı bir marka.

infiniti car

  • Infiniti
  • Aion
  • Aurus
  • Chery

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

20. 1906 yılında kurulan İtalyan otomobil üreticisi, 1969'dan beri Fiat grubunun bir parçası.

lancia

  • McLaren
  • Lancia
  • Lexus
  • Lotus

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

21. Amblemi, "Yedi Kızkardeş" olarak bilinen bir takımyıldızından oluşur ancak simgede sadece altı yıldız bulunmaktadır. Mitolojiye göre, yedi yıldızdan sadece altısı görülebilir. Markanın ismi, bu takımyıldızın isminden gelir.

subaru

  • MG
  • Subaru
  • Plymouth
  • Rover

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

22. Üretiminin %98'ini Kuzey Amerika'ya pazarlamaktadır.

lincoln

  • Chevrolet
  • Dodge
  • Lincoln
  • Ram Trucks

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

23. 80'lerin efsane dizisi Kara Şimşek'teki araba KİTT'in de markasıdır.

pontiac

  • Pontiac
  • Pagani
  • Zenvo
  • Koenigsegg

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

24. Bir Güneydoğu Asya ülkesine ait.

vinfast

  • W Motors
  • VinFast
  • Vauxhall
  • Vector Motors

vinfast

25. Son soru: Tanıdık geldi mi?

togg

  • Renault
  • Citroën
  • TOFAŞ
  • TOGG
  • Anadol
  • BMC
  • Otokar
  • Karsan

Cevabı Görmek İçin Tıklayın

25 sorudan kaçını bilebildiniz?
İLGİLİ HABER

Ehliyetini Bakkaldan Almayan Herkesin Full Çekeceği Bu Testte En Fazla Kaç Doğru Yapabilirsin?
13
1
1
0
0
Emoji İle Tepki Ver
13
1
1
0
0
En Güncel Haberler