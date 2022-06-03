Testte bazı sorular herkesin bileceği kadar basitken bazı sorular ise otomobil tutkunlarını bile yanıltacak kadar zor.
Şıkların şaşırtmacalı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Hazırsanız, hemen başlayalım!
1. İlk soruyu bilemeyecek kadar arabalardan anlamayanların teste devam etmemesi önerilir.
A. 1977 Pontiac Grand Prix
B. 1962 Chevrolet Corvette
C. 1967 Ford Mustang
D. 1976 Cadillac Seville
2. Markasını vermek bizden, modelini bilmek sizden.
A. Opel Corsa
B. Opel Astra
C. Opel Vectra
D. Opel Insignia
3. Şıklardaki hangi hatchback'lerden biri olabilir?
A. Seat Leon
B. Volkswagen Golf
C. Hyundai i30
D. Ford Fiesta
4. Küçük ama etkili bir otomobil.
A. Renault Twingo
B. Ford Ka
C. Citroen C1
D. Suzuki Splash
5. Cevap, detaylarda gizli.
A. Volkswagen Passat
B. Volkswagen Bora
C. Volkswagen Phaeton
D. Volkswagen Touran
6. Klasiklerin en karizmatiklerinden.
A. 1967 Chevrolet Impala
B. 1969 Chevrolet Caprice
C. 1976 Cadillac Coupe DeVille
D. 1978 Cadillac Seville
7. İçi tabut gibidir.
A. Daihatsu Sirion
B. Volkswagen Eos
C. Opel Tigra
D. Lancia Delta
8. Çarpanı geri sektirir.
A. Nissan Primera
B. Volvo C30
C. Citroen C4
D. Kia Ceed
9. Hastası çoktur. Özellikle de ödüllü tasarımına.
A. Alfa Romeo 156
B. Alfa Romeo 159
C. Alfa Romeo Brera
D. Alfa Romeo Giulietta
10. Pek çok kişinin platoniğidir.
A. Audi S8
B. Audi RS6
C. Audİ A6
D. Audi TT
11. Bazıları apaçi arabası diyor. Sizce?
A. Mitsubishi Lancer
B. Mazda 6
C. Honda Civic
D. Toyota Corolla
12. Türkiye'de trafiğin bitki örtüsü haline gelen bu markanın hangi modeline bakıyorsunuz?
A. Dacia Duster
B. Dacia Sandero
C. Dacia Logan
D. Dacia Lodgy
13. Sık rastladığımız sedanlardan biri.
A. Citroen C-Elysée
B. Chevrolet Lacetti
C. Ford Mondeo
D. Hyundai Elantra
Onun arabası var, güzel mi güzel...
A. DS 9
B. Jaguar F-Type
C. Infiniti Q60
D. Lexus LS
Hollywood filmlerinde sıkça gördüğümüz aynasız arabası. Hatta taksi olarak da sık sık kullanılır.
A. Ford Granada
B. Ford Crown Victoria
C. Ford Orion
D. Ford Scorpio
BONUS: Ofisimizin bahçesindeki bu Tofaş'ı bilmemek ona hakaret olur.
A. Şahin
B. Doğan
C. Kartal
D. Doğan görünümlü Şahin
Cevapları alalım, kaçta kaç yaptık?