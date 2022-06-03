Sadece Kasalarına Bakarak Bu Araba Modellerini Doğru Tahmin Edebilir misin?

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Yolda gördüğünüz arabaları kasasından tanıyacak kadar bilgi sahibi olmakla övünenleri bir de bu testte görelim. Bakalım 15'te 15 yapabilecek misiniz?

Testte bazı sorular herkesin bileceği kadar basitken bazı sorular ise otomobil tutkunlarını bile yanıltacak kadar zor.

Şıkların şaşırtmacalı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Hazırsanız, hemen başlayalım!

1. İlk soruyu bilemeyecek kadar arabalardan anlamayanların teste devam etmemesi önerilir.

araba testi

A. 1977 Pontiac Grand Prix
B. 1962 Chevrolet Corvette
C. 1967 Ford Mustang
D. 1976 Cadillac Seville

CEVAP

2. Markasını vermek bizden, modelini bilmek sizden.

opel

A. Opel Corsa
B. Opel Astra
C. Opel Vectra
D. Opel Insignia

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3. Şıklardaki hangi hatchback'lerden biri olabilir?

araba soruları

A. Seat Leon
B. Volkswagen Golf
C. Hyundai i30
D. Ford Fiesta

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4. Küçük ama etkili bir otomobil.

araba bilgileri

A. Renault Twingo
B. Ford Ka
C. Citroen C1
D. Suzuki Splash

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5. Cevap, detaylarda gizli.

Volkswagen

A. Volkswagen Passat
B. Volkswagen Bora
C. Volkswagen Phaeton
D. Volkswagen Touran

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6. Klasiklerin en karizmatiklerinden.

klasik arabalar

A. 1967 Chevrolet Impala
B. 1969 Chevrolet Caprice
C. 1976 Cadillac Coupe DeVille
D. 1978 Cadillac Seville

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7. İçi tabut gibidir.

araba modelleri

A. Daihatsu Sirion
B. Volkswagen Eos
C. Opel Tigra
D. Lancia Delta

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8. Çarpanı geri sektirir.

arabalar

A. Nissan Primera
B. Volvo C30
C. Citroen C4
D. Kia Ceed

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9. Hastası çoktur. Özellikle de ödüllü tasarımına.

alfa romeo

A. Alfa Romeo 156
B. Alfa Romeo 159
C. Alfa Romeo Brera
D. Alfa Romeo Giulietta

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10. Pek çok kişinin platoniğidir.

audi

A. Audi S8
B. Audi RS6
C. Audİ A6
D. Audi TT

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11. Bazıları apaçi arabası diyor. Sizce? 

otomobil

A. Mitsubishi Lancer
B. Mazda 6
C. Honda Civic
D. Toyota Corolla

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12. Türkiye'de trafiğin bitki örtüsü haline gelen bu markanın hangi modeline bakıyorsunuz?

dacia

A. Dacia Duster
B. Dacia Sandero
C. Dacia Logan
D. Dacia Lodgy

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13. Sık rastladığımız sedanlardan biri.

orta sınıf araba

A. Citroen C-Elysée
B. Chevrolet Lacetti
C. Ford Mondeo
D. Hyundai Elantra

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Onun arabası var, güzel mi güzel...

lüks araba

A. DS 9
B. Jaguar F-Type
C. Infiniti Q60 
D. Lexus LS

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Hollywood filmlerinde sıkça gördüğümüz aynasız arabası. Hatta taksi olarak da sık sık kullanılır.

polis arabası

A. Ford Granada
B. Ford Crown Victoria
C. Ford Orion
D. Ford Scorpio

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BONUS: Ofisimizin bahçesindeki bu Tofaş'ı bilmemek ona hakaret olur.

tofaş

A. Şahin
B. Doğan
C. Kartal
D. Doğan görünümlü Şahin

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Cevapları alalım, kaçta kaç yaptık?
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