Yolda gördüğünüz arabaları kasasından tanıyacak kadar bilgi sahibi olmakla övünenleri bir de bu testte görelim. Bakalım 15'te 15 yapabilecek misiniz?

Testte bazı sorular herkesin bileceği kadar basitken bazı sorular ise otomobil tutkunlarını bile yanıltacak kadar zor. Şıkların şaşırtmacalı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Hazırsanız, hemen başlayalım! 1. İlk soruyu bilemeyecek kadar arabalardan anlamayanların teste devam etmemesi önerilir. A. 1977 Pontiac Grand Prix

B. 1962 Chevrolet Corvette

C. 1967 Ford Mustang

D. 1976 Cadillac Seville CEVAP 2. Markasını vermek bizden, modelini bilmek sizden. A. Opel Corsa

B. Opel Astra

C. Opel Vectra

D. Opel Insignia CEVAP 3. Şıklardaki hangi hatchback'lerden biri olabilir? A. Seat Leon

B. Volkswagen Golf

C. Hyundai i30

D. Ford Fiesta CEVAP 4. Küçük ama etkili bir otomobil. A. Renault Twingo

B. Ford Ka

C. Citroen C1

D. Suzuki Splash CEVAP 5. Cevap, detaylarda gizli. A. Volkswagen Passat

B. Volkswagen Bora

C. Volkswagen Phaeton

D. Volkswagen Touran CEVAP 6. Klasiklerin en karizmatiklerinden. A. 1967 Chevrolet Impala

B. 1969 Chevrolet Caprice

C. 1976 Cadillac Coupe DeVille

D. 1978 Cadillac Seville CEVAP 7. İçi tabut gibidir. A. Daihatsu Sirion

B. Volkswagen Eos

C. Opel Tigra

D. Lancia Delta CEVAP 8. Çarpanı geri sektirir. A. Nissan Primera

B. Volvo C30

C. Citroen C4

D. Kia Ceed CEVAP 9. Hastası çoktur. Özellikle de ödüllü tasarımına. A. Alfa Romeo 156

B. Alfa Romeo 159

C. Alfa Romeo Brera

D. Alfa Romeo Giulietta CEVAP 10. Pek çok kişinin platoniğidir. A. Audi S8

B. Audi RS6

C. Audİ A6

D. Audi TT CEVAP 11. Bazıları apaçi arabası diyor. Sizce? A. Mitsubishi Lancer

B. Mazda 6

C. Honda Civic

D. Toyota Corolla CEVAP 12. Türkiye'de trafiğin bitki örtüsü haline gelen bu markanın hangi modeline bakıyorsunuz? A. Dacia Duster

B. Dacia Sandero

C. Dacia Logan

D. Dacia Lodgy CEVAP 13. Sık rastladığımız sedanlardan biri. A. Citroen C-Elysée

B. Chevrolet Lacetti

C. Ford Mondeo

D. Hyundai Elantra CEVAP Onun arabası var, güzel mi güzel... A. DS 9

B. Jaguar F-Type

C. Infiniti Q60

D. Lexus LS CEVAP Hollywood filmlerinde sıkça gördüğümüz aynasız arabası. Hatta taksi olarak da sık sık kullanılır. A. Ford Granada

B. Ford Crown Victoria

C. Ford Orion

D. Ford Scorpio CEVAP BONUS: Ofisimizin bahçesindeki bu Tofaş'ı bilmemek ona hakaret olur. A. Şahin

B. Doğan

C. Kartal

D. Doğan görünümlü Şahin CEVAP Cevapları alalım, kaçta kaç yaptık? İLGİLİ HABER Trafiğin Bitki Örtüsü Şahin ve Doğan Arabaları Arasındaki Çok da Bilinmeyen Farklar İLGİLİ HABER Arabaların Bu Görseldeki Fikirle Bedavaya Gitmesi Mümkün mü? Bir Uzmana Sorduk İLGİLİ HABER Bu Logoların Hangi Otomobil Markalarına Ait Olduğunu Bilebilecek misin?

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