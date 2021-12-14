Bu Ehliyet Sınavı Sorularının Kaçını Bilebilirsin? [Test]

Yıllardır trafikte ustalaşsanız da hâlâ bazı trafik kurallarını bilmiyor olabilirsiniz. Bu yüzden hafızayı tazelemekte fayda var.

Trafikteki tüm kurallara hakim olmak her babayiğidin harcı değil. Bu kurallar hatırlansa dahi kurallara pek riayet edilmediği gerçeği de bulunuyor.

Bu sorularda bakalım kaçta kaç yapabileceksiniz; ehliyetin hakkını verenlerden misiniz, yoksa bakkaldan alanlardan mısınız? Test edip görmenin tam zamanı!

1. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

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2. Taşıt yolları üzerine çizilen, şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

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3. Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Dönülen kara yolunun gidiş şeridine girilmesi

B) Karşıya geçen yayalara yol verilmesi

C) Geniş kavisle dönülmesi

D) Dar kavisle dönülmesi

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4. Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü, aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?

1- Hızın azaltılması

2- Dönüş işaretinin verilmesi

3- Dar bir kavisle dönülmesi

4- Sağ şeride girilmesi

A) 1 – 2 – 3 – 4

B) 1 – 4 – 2 – 3

C) 2 – 4 – 1 – 3

D) 4 – 2 – 1 – 3

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5. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

A) Kavşağa

B) Köprüye

C) Tali yola

D) Demir yoluna

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6. Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?

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7. Şekildeki 1 numaralı araç 80 km saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

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8. Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığında kullanılan bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün, 24 saat süre içerisinde, devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

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9. Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

A) 1 – 2 – 3

B) 2 – 1 – 3

C) 3 – 1 – 2

D) 3 – 2 – 1

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10. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

A) Dur işareti

B) Geç işareti

C) Yavaşlatma işareti

D) Hızlandırma işareti

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11. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1 numaralı aracın öncelikle geçmesi

B) 1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi

C) 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması

D) 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi

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12. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

A) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

B) Fren balatalarının bitmek üzere olduğunu

C) Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu

D) Fren hidrolik seviyesinin çok düşük olduğunu

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13. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

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14. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

A) 5

B) 10

C) 15

D) 20

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15. Aşağıdakilerden hangisi "yol ver" işaretidir?

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Kaçta kaç yapabildiniz?