Yurt dışından getirilen telefonlarla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Milletvekili Zafer Sırakaya, bir düzenleme yapılacağını ve yasal süre sınırının artırılacağını öne sürdü. Hâlihazırda 120 gün olan süre, 180 güne çıkarılacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, yurt dışında yaşayan veya zaman zaman yurt dışına gidip alışveriş yapan vatandaşlarımızla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalar, yurt dışından getirilen telefonların ülkemizdeki kullanım süresinin artırılacağını gözler önüne seriyor.

Normal koşullarda yurt dışından bir akıllı telefon alıp, Türkiye'ye dönerseniz söz konusu telefonu 120 gün boyunca herhangi bir yaptırım ile karşılaşmadan kullanabilirsiniz. İşte Zafer Sırakaya tarafından yapılan açıklama, bu durumun değişeceğini ve yasal sürenin iki kez uzatılabileceğini ortaya koydu.

Yasal süre 180 gün olacak

Zafer Sırakaya tarafından yapılan açıklamaya göre yurt dışından telefon getiren bir vatandaş, e-Devlet üzerinden yapacağı başvuru ile yasal süreyi iki kez, 30'ar gün uzatabilecek. Böylelikle yurt dışından getirilen telefon için yasal kullanım süresi, 180 güne çıkacak. Vatandaş, bu 6 aylık sürecin bitmesiyle IMEI kaydını yaptırmak zorunda olacak.

Zafer Sırakaya'nın X'te yaptığı paylaşım:

Bir müjdemiz de yurt dışından getirilen cep telefonlarıyla ilgili



Yapılacak yeni düzenleme ile



Yurt dışı cep telefonlarına e-devlet üzerinden “Geçici haberleşme” için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahus olarak 30’ar gün uzatılabilecek.

2024 yılı için IMEI kayıt ücretinin 10 bin TL zamlanarak 31 bin 692 TL'ye yükseleceğini de hatırlatalım:

Sırakaya'nın diğer müjdesi, yurt dışında yaşayıp da Türkiye'ye arabasıyla gelen vatandaşlarla ilgili

Zafer Sırakaya, ilk paylaşımında bağlaç olan de kullanımı, ikinci bir müjdenin daha olduğu anlamına geliyor. Sırakaya, bununla ilgili de bir paylaşım yaptı. Paylaşıma göre yurt dışında emekli olan vatandaş, Türkiye'ye getirdiği otomobili artık 4 yıl boyunca hiçbir yaptırım olmaksızın kullanılabilecek.