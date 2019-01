Redmi'nin İlk Android Go'lu Telefonu Redmi Go Olacak

Xiaomi'nin ayrılarak bağımsız bir marka olan Redmi, uygun fiyatla yüksek performans sağlayan Redmi Note 7'yi tanıtarak iddialı bir başlangıç yapmıştı. İddialara göre şirket, Redmi Note 7 Pro ve Redmi Go adında yeni cihazların üretimine yakın zamanda başlayacak.

3 Ocak itibarıyla Xiaomi'den ayrılan Redmi'nin Note 7 modeli oldukça beğenilmişti. Şirketin üretmeye hazırlandığı Redmi Note 7 Pro ve Redmi Go adında iki yeni cihazın, en az Note 7 kadar beğenilmesi bekleniyor. İki yeni cihazdan Redmi Go geçtiğimiz günlerde FCC, EEC, SIRIM Malezya ve diğer iletişim kurumlarından sertifika almıştı.

Söylentilere göre 5.9-inçlik ekrana sahip olacak Redmi Go, Android 9 Pie Go versiyonu ile karşımıza çıkacak. Bilindiği gibi Android Go, Google'ın düşük donanımlara sahip akıllı telefonlarda kullanılması için geliştirilen bir işletim sistemi. 1 GB ve daha düşük RAM'e sahip cihazlarda kullanılacak işletim sistemi, Redmi Go'da ön yüklü olarak gelecek.

Redmi Note 7 ve Note 7 Pro'nun, 2019'un ilk çeyreğinde Hindistan'da piyasaya sürüleceği iddia ediliyordu. Redmi Note 7, şu an Çin'de 147 $'lık başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuş durumda. Redmi Note 7'nin ise Çin'de yeni yıl etkinliklerinin sonrasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. 48 MP çözünürlüğe sahip Sony IMX586 kameraya sahip Redmi Note 7'nin satışa çıkacağı tarih merakla bekleniyor.