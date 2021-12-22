Salgının Sonunun Yakın Olduğunu Düşündüren Araştırma

ABD'de iki doz aşı vurulduktan sonra COVID-19'a yakalanan doktorların antikor miktarları incelendi. Yapılan incelemeler, salgının sonunun yaklaştığının düşünülmesine yol açtı. Zira doktorların kanındaki antikor miktarı, olması gerekenden yüzde 1000 fazlaydı.

ABD'de hizmet vermekte olan Oregon Health And Science isimli üniversitede koronavirüsle ilgili bir araştırma yapıldı. Bilim insanları, yaptıkları bu araştırma sonucunda çok çarpıcı bir sonuca ulaştılar. Öyle ki iki doz koronavirüs aşısı olduktan sonra COVID-19'a yakalanan bireylerin bünyesinde "süper bağışıklık" oluştuğu ortaya çıktı. Sonuçların kesinleşebilmesi için daha fazla veriye ihtiyaç duyuluyor olsa da yapılan çalışma, koronavirüs pandemisinde aşının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Araştırmacılar, iki doz koronavirüs aşısı olduktan sonra COVID-19'a yakalanan 26 doktorun kan örneklerini incelediler. Yapılan incelemeler ve ölçümler sonucunda, bu doktorların antikor miktarının olması gerekenden yüzde 1000 fazla olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmanın bir numaralı yazarı olan Fikadu Tafesse, konuyla ilgili açıklamalarında "Bundan daha iyi bir bağışıklık tepkisi bulamazsınız." ifadelerine yer verdi.

"Bu araştırma, salgın için dönüm noktası"

Uzmanlar, net sonuçlar ortaya koyabilmek için Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği ve Türkiye'de de uygulanmakta olan koronavirüs aşısını baz aldılar. Kıyaslamayı ikinci dozdan iki hafta sonra ölçülen antikor miktarı ile yapan bilim insanları, süper bağışıklığın sonraki dönemlerde ortaya çıkacak varyantlara karşı bile etkili olabileceğini söylüyorlar. Prof. Marcel Curlin tarafından yapılan açıklamalarda, bu araştırmanın salgın için dönüm noktası olduğu, salgının sonuna henüz gelinmediğini ancak uzun vadede yapılan öngörülerin salgının sonuna işaret ettiği anlamına geldiği ifade edildi.

Araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan isimlerden bir tanesi de California Üniversitesi'nden Monica Gandhi oldu. Gandhi, bu araştırmanın alanında bir ilk olduğunu ve yapılacak yeni araştırmalarla çok daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabileceğini belirtti. Görünen o ki koronavirüs aşılarının omicron isimli varyanta daha etkisiz olduğu düşünülüyor olsa da vücudun bağışıklık tepkisi, iki doz aşının aslında süper bağışıklığa yol açmasını sağlıyor.