DSÖ'den Türkiye İçin Kabus Gibi 'Omicron' Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü, Türkiye'yi de kapsayan bazı ülkeler için karamsar bir açıklama yaptı. Dr. Hans Kluge, omicronun baskın varyant haline gelip sağlık sistemlerini çöküşe zorlayacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Sorumlusu Hans Kluge, aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler için korkutan açıklamalarda bulundu. Düzenlediği basın toplantısında omicron varyantının baskınlığını artırdığını ifade eden Kluge, önümüzdeki dönemlerde vaka sayılarında patlamalar olabileceğinden bahsetti. Kluge'e göre omicron varyantından korunmanın tek yolu, aşı olmak...

"Biz yeni bir salgın fırtınasının yaklaştığını görebiliyoruz. Birkaç hafta içinde Omicron bölgedeki birçok hastanede baskın varyant haline gelecek ve zaten zor durumda olan sağlık sistemini çöküşe sürükleyecek. Üçüncü doz aşı, Omicron varyantına karşı en önemli savunma mekanizması." ifadelerini kullanan Dr. Hans Kluge, hükümetlerin hazır olması gerektiğinin altını çizdi.

Omicron varyantının belirtileri neler?

Dr. Hans Kluge, omicron varyantının belirtilerini de açıkladı. DSÖ yetkilisine göre omicron varyantı kapan insanların yüzde 89'u, COVID-19'un en net belirtileri olan yüksek ateş, öksürük ve boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklardan muzdaripler. Üstelik bu kez genç ve orta yaşlılar daha büyük risk altında. Hans Kluge, bu konuda şöyle konuştu: Vakalar genelde işte ya da özel hayatlarında kalabalık ortamlara giren 20’li ve 30’lu yaşlarındaki insanları da kapsıyor.

Dr. Hans Kluge tarafından korkutan açıklamalar yapılmış olsa da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir süredir olumlu açıklamalarda bulunuyor. Örneğin dün akşam koronavirüs pandemisiyle ilgili bir açıklama yapan Bakan Koca, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da, kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı." şeklinde konuştu. İşin ilginç yanı omicron, Türkiye'de bazı vatandaşlarda görülmüş olsa da büyük bir patlama yaşanmadı. Önümüzdeki günler, COVID-19'un seyri için kritik önem arz edecek gibi görünüyor.