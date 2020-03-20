İlk Android Telefonun Prototipleri eBay'de Satışa Çıkarıldı

Android işletim sistemiyle çalışan ilk telefon olan Google Sooner'ın prototipleri eBay'de satışa çıkarıldı. 10 yılı aşkın süredir gün ışığına çıkmayı bekleyen prototiplerin çalışıp çalışmadığı bilinmiyor.

İlk Android'li telefon HTC G1 (Dream) olarak biliniyor. Ancak Google'ın işletim sisteminin geliştirilmesi sırasında kullandığı ve "Sooner" olarak adlandırdığı başka bir telefon daha vardı. Bu telefon hiç piyasaya sürülmedi ve HTC G1, Android'li ilk telefon olarak ortaya çıktı.

Google Sooner'ın seri üretime geçmeyen prototipleri eBay'de her biri 200 dolardan satışa sunuldu. Cihaz, TI OMAP 850 işlemci, 64 MB RAM, 320x240 çözünürlüklü ekran, 1.3 MP kamera ve 960 mAh pil gibi mütevazı özelliklere sahi ve 2G bağlantısını destekliyor.

Cihazda dokunmatik ekran yok ve Wi-Fi bağlantısını bile desteklemiyor. Google Sooner, modern bir akıllı telefondan çok 2000'li yılların ortalarındaki Blackberry telefonlara benziyor, ancak Android'in 1.0 sürümünün öncesinde geliştirilen bir versiyonunu çalıştırıyor.

Google Sooner'ın satıldığı eBay sayfasında, bu modellerin 10 yılı aşkın bir süredir beklediği ve eski bir stok olduğu öne sürülüyor. Yani cihazlarda yer alan eski tip piller artık ömrünü doldurmuş olabilir. Telefon kutusundan bir pil, AC adaptörü ve kulaklıkla birlikte çıkıyor. Ayrıca prototip oldukları için kutularda herhangi bir kılavuz yok.

Satıcı eBay'de genellikle davul ve müzik aksesuarları satıyor ve iyi bir puana sahip. Telefonlar Kaliforniya'dan gönderiliyor. Google Sooner'ın satıldığı eBay sayfasına buradan erişebilirsiniz.