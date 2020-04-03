İlk iPad Prototiplerini Gören Kişinin İlginç Hikâyesi

Bugün iPad’in 10. yaşını kutlarken ilk iPad prototiplerini gören bir kişi, bir hayli ilginç ve komik olan o anısını anlattı. Agile Partners’ın kurucu ortağı Jack Ivers, geliştirdikleri uygulamanın kendilerini nereye getirdiklerini aktardı.

Tarihte bugün, teknoloji dünyasını baştan aşağı değiştirerek insanların farklı alışkanlıklar edinmesini sağlayacak, iş ortamlarını değiştirecek ve daha nice şeylere neden olacak bir gelişme yaşandı. ABD’li teknoloji devi Apple, düzenlediği etkinlikte ilk iPad’in tanıtımını yaptı.

Apple’ın devrimsel ürünü olan iPad, çıkış yapmasıyla birlikte çok büyük başarılara imza attı. Apple’ın ilk iPad’i, çıkış yaptığı günden bugüne kadar toplamda 200 milyon satış rakamına ulaştı. Peki iPad hakkında daha fazla detay öğrenmek ister miydiniz? İşte bugün, ilk iPad prototiplerine erişim sağlayabilen bir kişinin anılarını dinleyeceğiz.

iPad prototiplerini görme şansı bulmuş kişinin ilginç hikâyesi:

Agile Partners kurucu ortağı olan Jack Ivers, şirketinin ilk iPad prototiplerine nasıl erişebildiği hakkında oldukça ilginç olan anısını anlattı. Jack Ivers’ın hikâyesi, 2008 yılında Agile Partners’ın GuitarToolkit’i yayınlamasıyla başlıyor. Agile Partners’ın yayınladığı bu uygulama, App Store’a gelen ilk uygulamalardan birisi.

GuitarToolkit, iPhone’ların mikrofonlarını kullanarak bir gitar telinden çıkan notaları gerçek zamanlı olarak tespit ediyordu. Elbette uzun zamandır müziğe ilgisi olan Apple gibi bir şirket de böyle bir uygulamayı kaçırmadı, hemen radarına koydu ve uygulamayla ilgilenmeye başladı.

2009 yılına gelindiğinde Apple, Agile Partners’a gizli yollardan ulaştı. Şirket, Agile Partners’a GuitarToolkit’i dünya çapında tanıtmak için bir reklam kampanyası önermişti. Agile Partners ve Apple ikilisi arasında geçen telefon konuşması, Jack Ivers tarafından şu şekilde anlatıldı:

Apple: GuitarToolkit’e şu dilleri eklemeniz gerekiyor: Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Almanca, Fransızca ve İspanyolca. Mümkünse gelecek haftaya kadar.

GuitarToolkit’e şu dilleri eklemeniz gerekiyor: Japonca, Basitleştirilmiş Çince, Almanca, Fransızca ve İspanyolca. Mümkünse gelecek haftaya kadar. Agile Partners: Hmm. Neden?

Hmm. Neden? Apple: Bu gizlilik anlaşmasını imzalayın.

Bu gizlilik anlaşmasını imzalayın. Agile Partners: İşte. Şimdi daha fazla bilgi verin.

İşte. Şimdi daha fazla bilgi verin. Apple: GuitarToolkit’i bir reklam kampanyasına dâhil etmeyi düşünüyoruz ancak söz vermiyoruz. Uygulamayı uluslararası hâle getirecek misiniz?

GuitarToolkit, Apple sayesinde dünyaya duyuruldu:

Ivers, sözlerine şu şekilde devam etti: "Apple bizden atlamamızı istiyordu ve yanıt vermek için fazla düşünmek gerekmiyordu. Ne kadar yükseğe mi atlamıştık? GuitarToolkit, ABD ve dünyadaki birçok prestijli derginin arka kapağının yanı sıra bir dizi dünya çapında basılı ve televizyon reklam kampanyasında yer aldı."

Bu olayın ardından Şubat 2010’da, yani Steve Jobs’ın ilk iPad’i tanıtmasına sayılı günler kala, bir Apple yetkilisi Agile Partners’a ulaştı. Yetkili, ‘önemli bir şey hakkında’ hemen görüşme talep etmişti. Çok katı bir gizlilik anlaşmasının imzalanmasından sonra Agile Partners, Apple’ın ana merkezine davet edilmişti. Elbette burada bir amaçları vardı.

Apple, Agile Partners’tan GuitarToolkit uygulamasının iPad versiyonunu üretmelerini istemişti. Tabii bunu yapmaları için de onlara prototip iPad’ler verilmişti. Jack Ivers, iPad’lerin bina içerisinde bile fazlasıyla gizli tutulduğunu belirterek ortamı şu şekilde detaylandırdı:

“Odada kapının içine asılı perdeler vardı. Böylece kapı açıkken bile içerisi görülmüyordu. Odada her iPad prototipinin bağlı olduğu dört endüstriyel masa bulunuyordu. Her iPad, sadece ekran ve Home tuşunun gözükeceği şekilde gizlenmişti. Endüstriyel tasarımın neredeyse hiçbir yeri görülmüyordu. Çerçeveler, arka taraf, kenarlar, hatta iPad’in kalınlığı bile kasa tarafından gizlenmişti.

Her bir masada ayrıca iPad geliştiriciliği yapılabilecek Xcode bulunan bir Mac vardı. Bütün günümüzü yeni ekran boyutlarına göre ayar yapmak, beta sorunlarından kurtulmak ve sonunda prototip iPad’lerde TabToolkit’i geliştirmek için harcadık.”

iPad’in tanıtılacağı o günse Agile Partners için yine özel günlerden birisiydi zira şirket, WWDC 2010 etkinliğinin VIP davetlisiydi. Bu etkinlikte şirketin GuitarToolkit uygulaması Apple’dan Apple Tasarım Ödülü kazanmıştı.