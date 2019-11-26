Mavi Balinanın Kalp Atışları İlk Kez Kaydedildi

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) Stanford Üniversitesi’nden bilim insanları, bir dizi elektronik sensör yardımıyla ilk defa bir mavi balinanın kalp atışlarını kayda almayı başardı.

Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar, yaşayan en büyük hayvan olduğuna inanılan mavi balinanın gün içindeki kalp atış hızlarını gözlemlemek için sol kanatçığına birden fazla sensörle dolu dört tarafı vakumlu bir cihaz yapıştırdı.

Stanford Üniversitesi’ndeki Beşeri Bilimler Fakültesi'nde Biyoloji Profesörü olan Jeremy Goldbogen, bunun işe yarayacağına dair hiçbir fikirlerinin olmadığını ve elde ettikleri ilk verilere dahi şüpheyle yaklaştıklarını söylüyor. Verilerin analizinin, mavi balinaların kalplerindeki sıradışı özellikleri anlamamıza yardımcı olacağını belirten Goldbogen, aynı zamanda bu gibi çalışmaların temel biyoloji bilgimize katkıda bulunduğuna dikkat çekiyor.

Yaptıkları araştırmanın, mavi balina gibi nesli tükenmekte olan türlerin korunması için de çok önemli olduğunu ifade eden Goldbogen, “Fizyolojik anlamda devasa olan hayvanları boyutlandırmak için biyolojiden çok daha etkili bir şekilde yaralanabiliriz. Ayrıca mavi balinalar, çevrelerinde yemek bulmalarını daha da zorlaştıran etkenlere duyarlı olabilirler. Bu nedenle elde ettiğimiz veriler, balinaların çok daha iyi yöntemlerle korunmasını sağlayabilir” şeklinde konuştu.

Mavi balinaya etiketi yapıştıran Goldbogen Laboratuarı'ndan David Cade, “Gerçekten bu etiketleri, işe yarayıp yaramadıklarını bilmeden balinaya yapıştırdık. Bunu bilmenin tek yolu denemekti. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yaptık” dedi. Cade, ilk girişimi sırasında etiketi yapıştırdı ve zamanla, kanatçığın yakınında kalbin sinyallerini alabileceği bir konuma kaydırdı. Elde ettiği veriler ise bir mavi balinanın ilk kez kaydedilen kalp atış hızlarını gösteriyordu.

Mavi balinanın kalp atış hızının değişkenliğini gösteren grafik:

Araştırmacıların, ilk etapta mavi balinanın kalbinin dakikada ortalama en az dört ila sekiz kez attığını gözlemledi. Balinanın derin nefes alıp, suya daldığı anlarda ise kalp atış hızı minimum 2,5 kat arttı; ancak sonra yavaş yavaş azaldı. Ölçtükleri en yüksek kalp atış hızının dakikada 25 ila 37 olduğunu ifade eden araştırmacılar, bu değere balinanın yüzeye çıkıp nefes aldığı anlarda ulaştıklarını aktardı.

Veriler bir hayli merak uyandırıcı ve şaşırtıcı. Zira araştırmacılar, ölçtükleri en düşük kalp atış hızının tahmin edilenden yaklaşık yüzde 30 ila 50 daha düşük olduğunu gördü. Yüzgeç balinaları, kambur balinalar ve vizon balinaları gibi diğer memelilere de aynı tekniği uygulamak isteyen araştırmacılar, etikete daha fazla özellik katarak, farklı aktivitelerin balinaların kalp atış hızını nasıl etkilediğini daha iyi anlamayı hedefliyor.

Yapılan araştırmaya dair paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: