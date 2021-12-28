İlk Kez Burs ve Kredi Alacak Öğrenciler Yarın Ödeme Alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ilk kez burs ve kredi alacak öğrencilerin ilk ödemelerini yarından itibaren (29 Aralık) alacaklarını açıkladı. 3 aylık toplu olarak yapılacak ödemelerin miktarı da belli oldu.

Üniversite öğrencilerine verilen KYK burs ve kredileri, ilk kez alan öğrenciler için yeni seneye girerken 3 aylık toplu ödeme olarak yapılıyor. Bu ödeme sonrası aylık olarak devam eden sistemde bu sene öğrencilerin toplu ödemelerini alacakları tarih belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile ödemelerin yarın (29 Aralık) tarihinde yapılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre TC Kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 29 Aralık, "4" ve "6" olanlar 30 Aralık, "8" olanlar ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabilecek. Kasapoğlu'nun paylaşımında ayrıca ödemelerin her kademeden öğrenciler için toplamda ne kadar olacağı da açıklandı. Ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayacak olan ödeme, ön lisans-lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için farklı miktarlarda yapılacak.

Ödeme miktarları da belli oldu:

2021-2022 eğitim-öğretim döneminde toplamda 177 bin 842 öğrenciye burs, 238 bin 229 öğrenciye ise kredi ödemeleri yapılacak. 2021 yılı kredi-burs miktarı olan 650 lira üzerinden üç aylık toplam 1950 lira ödeme yapılacakken bu miktar yüksek lisans öğrencileri için 3900 TL, doktora öğrencileri için ise 5850 TL olacak.

2022 yılında ise kredi-burs miktarı, ön lisans-lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya yükselecek.