KYK’nın 2021-2022 öğretim yılında öğrencilere sağlayacağı burs ve kredi desteğini kazananlar belli oldu. Burs kazanan 180 bin kişiden biri olup olmadığınızı ve burs/kredi ödemenizi almak için yapmanız gerekenleri haberimizde öğrenebilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olan Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) her yıl öğrencilere verdiği kredi ve burs için yapılan başvurular, 5 Kasım’da başlayıp 11 Kasım’da bitmişti. Öğrencilik hayatını sürdürmek için birçok öğrenci ve öğrenci adayının ihtiyaç duyduğu bu desteğin bu yıl kimlere gideceği açıklandı.

KYK’nın sağladığı burs ve kredi desteğinin 2021-2022 öğretim yılı kazananları açıklandı. Burs veriler öğrenci sayısı arttı. Ancak tabii ki krediyle yetinmek zorunda kalan yüz binlerce öğrenci vardı. Kazananların açıklanmasından sonra Twitter’dan gelen tepkiler de gecikmedi.

Burs verilen kişi sayısı 30 bin arttı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını bugün, akşam saatlerinde duyurdu. Bu yıl 838 bin 272 öğrenci başvuruda bulunda ve bunların 180 bini, geri ödemesiz burs aldı. Önceki yıllarda burs verilen öğrenci sayısı 150 bindi. Burs ve kredileri almak için yapılması gerekenler belli, ancak isterseniz gelin bi’ tekrar hatırlayalım.

Burs ve kredi sonuçlarına nasıl ulaşılır? Kazananların yapması gerekenler:

Öncelikle buradan burs ya da kredi kazanıp kazanmadığınızı öğrenin. Eğer KYK’dan burs ya da kredi kazandıysanız, öncelikle e-Devlet üzerinden taahhütnamenizi onaylamanız gerekiyor. Bu işlemi 19 Aralık saat 23.59’a kadar tamamlayanların ödemesi bu ay yapılacak. Taahhütname sayfasına da buradan ulaşabilirsiniz.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarına Twitter’dan gelen tepkiler: