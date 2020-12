IMDb Puanlarına Göre 2020'nin En İyi 10 Yabancı Filmi

2020 yılı, sinema sektörü için zorlayıcı bir yıl oldu. Ertelenme gereği duyulmadan bu sene yayınlanan filmlerden kimisi çok beğenildi, kimisi ağır eleştiri yağmuru altına tutuldu. Biz de bu sene beğeni gören ve IMDb'de en yüksek puan alan 10 filmi, detaylarıyla birlikte sizlere aktarmak istedik.

2020 senesinin film dünyası için pek de iç açıcı geçmediğini söyleyebiliriz. Film dünyası diğer tüm sektörler gibi pandemiden nasibini alsa da uzun süredir heyecanla beklenen filmler bir şekilde seyircisiyle buluşmayı başardı. Yeni çıkan çoğu film, sinema salonlarından ziyade artık dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

Birçok filmin vizyon tarihi önümüzdeki yıla ertelense de Christopher Nolan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu Tenet filmi gibi heyecanla beklenen onlarca film çoktan yayınlandı bile. Biz de 2020 yılında çıkmış ve IMDb’de başarılı puanlara sahip 10 filmi detaylarıyla birlikte listelemek istedik. Keyifli okumalar dileriz. Ayrıca eğer Türk filmlerine göz atmak isterseniz sizi aşağıdaki listeye davet ediyoruz:

IMDb’ye göre 2020’nin eni iyi yabancı filmleri:

Hamilton

The Trial of The Chicago Seven (Şikago Yedilisinin Yargılanması)

Tenet

Mank

Onward (Hadi Gidelim)

Never, Rarely, Sometimes, Always

The Invisible Man (Görünmez Adam)

The King of Staten Island

The Call of the Wild (Vahşetin Çağrısı)

Emma

Zeki ve bekar bir kadının macerası: Emma

Tür: Komedi, dram, romantik

IMDb: 6,7

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Mia Goth

Jane Austen’ın aynı adlı komedi romanından uyarlanan Emma, Autumn De Wilde yönetmenliğinde son derece keyif verici ve edebi bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Film, zeki ve bekar bir kadının yaptığı çöpçatanlık ve kurnazlıkların ayağına bir bir dolanmasını konu alıyor.

Filmin baş kahramanı Emma, hem zengin hem bekar hem de zeki bir kadındır. Emma’nın özel hayatında duygusal ilişkilere pek yer yoktur, ancak kendisinin en sevdiği şeylerden birisi arkadaşları için çöpçatanlık yapmak ve onların ilişkilerine burnunu sokmaktır. Emma, bir gün Harriet Smith adlı bir kadının evlenebilmesi için kurnazca planlar yaparken, kurduğu tüm planların ortaya çıkmasıyla beklenmedik olaylar yaşamaya başlar.

Ailecek izlenebilecek duygusal bir film: The Call of the Wild (Vahşetin Çağrısı)

Tür: Macera, dram, aile

IMDb: 6,8

Oyuncular: Harrison Ford, Omar Sy, Cara Gee

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin ve The Croods adlı animasyon filmleriyle ün kazanmış yönetmen Chris Sanders, Vahşetin Çağrısı adlı filmin de yönetmen koltuğuna oturup ortaya ailecek izlenebilecek son derece duygusal ve eğitici bir film çıkarmış.

Vahşetin Çağrısı, Kaliforniya’da son derece huzurlu bir hayat geçiren Buck adlı köpeğin ailesinden koparılıp Alaska’da bir kızak köpeği haline getirilmesini konu alıyor. Buck, bir yandan yeni tanıştığı bu vahşi dünyada zorluklara karşı mücadele verirken bir yandan da bu mücadelenin onu kendi özüne döndürdüğünü keşfeder.

Tarihi olaylara dayanan sımsıcak bir hikaye: The King of Staten Island

Tür: Komedi, dram

IMDb: 7,1

Oyuncular: Pete Davidson, Bel Powley, Ricky Velez

Pete Davidson’ın başrolünde oynadığı ve kendi hayatını anlattığı The King of Staten Island, yarı komedi yarı dram tadında bir otobiyografi filmi. Pete, 11 Eylül olaylarında babasını kaybetmesinin ardından yaşadığı trajikomik olayları başarılı bir şekilde seyirciye aktarıyor.

Babasının ölümünün ardından hayata dair pek de hevesi kalmayan Pete Davidson, günlerini bir yandan ot içip bir yandan da dövmeci olmaya çalışırken geçirir. Pete, hayatın gerçeklerinden kafası güzel bir şekilde kaçmaya çalışırken bir an önce babasının ölümünü kabullenip kendi hayatına dair düzgün bir adım atması gereklidir.

2020'nin en başarılı korku filmlerinden: The Invisible Man (Görünmez Adam)

Tür: Dram, gizem, korku

IMDb: 7,1

Oyuncular: Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer

H.G Wells’in aynı adlı romanından uyarlanan bu film, izlerken seyirciyi gerim gerim gerecek bir konuya sahip. Görünmez Adam, sıklıkla şiddete başvuran ve kontrol manyağı erkek arkadaşından kaçmaya çalışan Cecilia Kass’ın yaşadığı psikolojik baskıyı anlatıyor.

Cecilia, erkek arkadaşını terk etmeye ve ondan çok uzaklara gitmeye karar verdikten sonra kendi ailesinden de yardım alarak planını gerçekleştirmeye başlar. Ancak erkek arkadaşının ölüm haberini duyduktan ve kendisine büyük bir miras kaldığını öğrendikten sonra tüm bu olayların düzmece olduğunu düşünen Cecilia, gerçekten öldüğüne inanmadığı erkek arkadaşının peşinde olduğunu insanlara kanıtlamaya çalışır.

Bağımsız filmler de güzeldir: Never, Rarely, Sometimes, Always

Tür: Dram

IMDb: 7,3

Oyuncular: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin

Never, Rarely, Sometimes, Always, Berlin Film Festivali'nde Jüri Büyük Ödülü’nün sahibi oldu ve Indie kategorisinde büyük ses getirmeyi başardı. Beach Rats filminden ve 13 Reasons Why dizisinden aşina olduğumuz Eliza Hittman, filmin yönetmen koltuğuna oturarak güzel bir yapıma imza atmış oldu.

Never, Rarely, Sometimes, Always filmi, Autumn ve Skylar adlı iki kuzenin New York’ta atıldığı macerayı konu alıyor. Daha önce Pensilvanya’nın kırsal bir kesiminde yaşayan bu iki kadın, Autumn’ın istenmeyen hamileliği yüzünden hayatlarını değiştirme kararı alır ve daha önce hiç gitmedikleri New York’a adım atarlar.

Yılın en etkileyici animasyonlarından: Onward (Hadi Gidelim)

Tür: Animasyon, macera, komedi

IMDb: 7,4

Oyuncular: Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus

Son derece keyifli ancak bir o kadar da duygusal olan Hadi Gidelim, iki küçük elf kardeşin ölen babalarını son bir kere görmek için atıldıkları macerayı konu alıyor. Tom Holland ve Chris Pratt gibi ünlü Hollywood yıldızlarının seslendirmelerini yaptığı bu filmin yönetmenliğini ve senaristliğini, Sevimli Canavarlar filmi ile ün kazanmış Dan Scanlon üstleniyor.

Hadi Gidelim, çok küçük yaştayken babasını kaybeden ve ona dair hiç bir anı hatırlayamayan iki elf kardeşi anlatıyor. Bu iki kardeş, dünyada babalarını son bir kez daha görebilmelerini sağlayacak bir büyü olduğunu öğrendikten sonra zorlu bir mücadeleye atlayarak babalarını görmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazırlanırlar.

Yıldız oyuncularla sinemanın derinliklerine yolculuk: Mank

Tür: Biyografi, komedi, dram

IMDb: 7,4

Oyuncular: Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins

Mank, hem senaryo, hem yönetmen hem de oyuncu kadrosu bakımından son derece güçlü ve iddialı bir film. Efsanevi Se7en adlı filmin yönetmeni David Fincher’in yönetmiş olduğu bu film, dünyanın en iyi filmi olarak nitelendirilen Citizen Kane’in senaristi Herman Mankiewicz’in hayatını anlatıyor.

Film, 1930’lu yılların Hollywood atmosferini o dönemde yaşanan siyasi ve toplumsal sorunlarıyla birlikte gerçekçi bir şekilde yansıtırken bir yandan da Herman Mankiewicz’in dünyanın en iyi filmini yazarken karşılaştığı zorlukları ve yapım aşamasını anlatıyor.

Nolan'ın son akıl oyunu: Tenet

Tür: Aksiyon, bilim kurgu

IMDb: 7,7

Oyuncular: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki

Yönetmen koltuğunda usta isim Christopher Nolan’ın oturduğu Tenet, uzun zamandır heyecanla beklenen filmlerden birisiydi ve film gösterime girdiği andan itibaren büyük ilgi ve beğeni kazanmayı başardı. Oyuncu kadrosunda son derece başarılı isimlerin de yer aldığı bu film, pandemiye rağmen sinema salonlarında gösterime girerek büyük hasılatlar elde etmeyi başaran sayılı filmlerden oldu.

Bir bilim kurgu filmi olan Tenet, dünyayı tehlikeye atan bir tehdit karşısında savaşan bir ajanın hayatını konu alıyor. Uzak gelecekte geçen bu filmde dünyada Üçüncü Dünya Savaşından daha tehlikeli bir olay gerçekleşmektedir ve bu tehlikeyi olağanüstü güçleriyle yenebilecek sadece tek bir kişi vardır.

Gerçek bir hikayeye dayanan müthiş politik gerilim: The Trial of The Chicago Seven (Şikago Yedilisinin Yargılanması)

Tür: Dram, gerilim, tarih

IMDb: 7,9

Oyuncular: Eddie Redmayne, Alex Sharp, Sacha Baron Cohen

Geçtiğimiz Ekim ayında Netflix’te yayınlanan Şikago Yedilisinin Yargılanması, Aaron Sorkin yönetmeliğinde son derece başarılı bir dram filmi. Ayrıca özellikle hukukla ilgilenen insanların ilgisini çekecek türden bir yapım olmuş.

Şikago Yedilisinin Yargılanması, Amerika’da Vietnam Savaşı karşıtı protestolar düzenleyen 7 kişinin 1969 yılında çıktığı mahkemeyi ve bu süreçte yaşananları konu alıyor. Devlete karşı komplo kurmak ve ayaklanmaya teşvik ile suçlanan bu yedi sanığın ünlü duruşması, pek de adil olmayan detaylar içermektedir.

Amerika'nın kurucularından ve ilk bakanlarından olan tuhaf bir adamın hikayesi: Hamilton

Tür: Biyografi, dram, tarih

IMDb: 8,6

Oyuncular: Lin-Manuel Miranda, Phillipa Soo, Leslie Odom Jr.

Listemizin son sırasında Disney + üzerinden yayınlanan ve yine The Walt Disney Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği Hamilton müzikali yer alıyor. Hem görsel hem de müzik konusunda izleyiciye bir şölen yaşatmayı başarabilen bu film, sokak kültürünü ve hip hop müziği yansıtan temasıyla Amerika’nın kurucularından birisi olan Alexander Hamilton’ın hayatını konu alıyor.

Hamilton, küçükken sefalet içerisinde yaşayan ve büyüdükçe bu sefaletten kurtulmaya çalışan Alexander Hamilton’ın aklını nasıl kullanıp Amerika'nın en önemli partilerinden birisi olan Federalist Partisini kurduğunu anlatıyor. George Washington’ın başkanlık döneminde Hazine Bakanı olarak görev yapan Hamilton, Amerika’nın kuruluşunda en önemli rollerden birisine sahip bir dahi olarak karşımıza çıkıyor.