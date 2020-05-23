Son 20 Yılın En İyi 20 Türk Filmi

Türk sinemasının başarısı ve popülerliği gittikçe yükselmekte. Eğer gerçekten iyi bir Türk filmi izlemek istiyorsanız seçeneğiniz çok. IMDb puanlarına göre son 20 yılın en iyi 20 Türk filmini sizler için derledik.

Tıpkı Yeşilçam döneminde olduğu gibi Türk sineması 2000’li yıllardan sonra da birbirinden başarılı yapımlara imza atmaya devam etti. Özellikle son zamanlarda 7. Koğuştaki Mucize filminin yurtdışında da büyük ses getirmesi, Türk sinemasının ne kadar başarılı olduğunun sadece küçük bir örneği.

Komediden drama birçok türde eleştirmenlerinden ve seyircilerden iyi not almayı başarmış son 20 yılda beyazperdeye çıkan IMDb puanlarına göre en iyi 20 Türk filmleri listemizi detaylı bir şekilde fragmanlarıyla beraber sizler için hazırladık.

Son 20 yılın en iyi Türk filmleri:

Dağ II

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

Ayla

Bizim için Şampiyon

7. Koğuştaki Mucize

Babam ve Oğlum

Kış Uykusu

G.O.R.A

Nefes: Vatan Sağolsun

Vizontele

Devrim Arabaları

Bir Zamanlar Anadolu’da

Kelebeğin Rüyası

Kabadayı

Aile Arasında

Mucize

Mustang

Kaybedenler Kulübü

Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm

Pek Yakında

20. Pek Yakında:

Yayın Tarihi: 2014

Tür: Komedi

IMDb: 7,5

Oyuncular: Cem Yılmaz, Tülin Özen, Zafer Algöz

Geçimini korsan DVD’ler ve bir takım kanunsuz işlerle sağlayan Zafer, hayatını düzeltmezse çok sevdiği eşinin onu terk edeceğini anlar. Zafer, eşini geri kazanmak için hayatını düzene koymaya çalışır ve eski dostlarıyla birlikte bir yapım ekibi kurarak Şahikalar: Kötülüğün Sonu adlı filmi çekmeye koyulur. Fikir her ne kadar iyi olsa da kurduğu ekiple işleri bir yere kadar götürebilen Zafer’i son derece komik ancak bir o kadar da duygusal bir serüven beklemektedir.

19. Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm:

Yayın Tarihi: 2011

Tür: Aksiyon, Polisiye, Gizem

IMDb: 7,6

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Tardu Flordun, Cansu Dere

Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizisinin oyuncu kadrosuyla çekilen bu Türk filmi Ankara’da kurbanlarını bazen ölü bazen ölmeye yakın bir şekilde mezara gömen bir seri katilin Behzat Ç ve ekibi tarafından yakalanma serüvenini anlatıyor.

18. Kaybedenler Kulübü:

Yayın Tarihi: 2011

Tür: Komedi, Dram, Romantik

IMDb: 7,6

Oyuncular: Nejat İşler, Yiğit Özşener, Ahu Türkpençe

Bir döneme damgasını vuran Kaybeden Kulübü, İstanbul’da bir bar işleten Kaan ve arkadaşı Mete’nin başından geçen renkli hikayeleri konu alıyor. Kaan ve Mete, sanki kimse onları dinlemiyormuş gibi aşırı rahat bir şekilde bir radyo programı sunmaktadır ve kendileri gibi yalnız insanları bu radyo sayesinde görünmeyen bir çatı altında toplamayı başarmıştır.

17. Mustang:

Yayın Tarihi: 2015

Tür: Dram

IMDb: 7,6

Oyuncular: Güneş Şensoy, Doğa Zeynep Doğuşlu, Tuğba Sunguroğlu

Adı her ne kadar yabancı olsa da, Mustang İnebolu’da yaşayan 5 kız kardeşin özgürlükleri için verdikleri mücadeleyi konu alıyor. Lale ve dört kız kardeşi, oynadıkları bir oyun yüzünden çevredeki insanlar tarafından linçlenirler ve aileleri tarafından ev hapsine tabi tutulurlar. İşler gittikçe ciddileşmeye başladığında kardeşler özgürlüklerine kavuşabilmek için kafa kafaya vererek plan yaparlar.

16. Mucize

Yayın Tarihi: 2015

Tür: Komedi, Dram, Romantik

IMDb: 7,6

Oyuncular: Ali Sürmeli, Mahsun Kırmızıgül, Talat Bulut

Müzik kariyerinden sonra sinema sektörüne dönen Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmiş olduğu bu film, Ege’nin cennet gibi bir bölgesinden zor şartların yaşandığı Anadolu’ya sürgün edilen bir öğretmenin hayatını anlatıyor. Film son derece duygusal sahnelere sahip ve yokluk içerisinde öğrenmeye hevesli ne kadar fazla insan olduğunu vurguluyor.

15. Aile Arasında:

Yayın Tarihi: 2017

Tür: Komedi

IMDb: 7,7

Oyuncular: Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar

Yanlış anlaşılmalarla dolu komik bir tesadüf sonucu tanışan Fikret ve Solmaz, eşleriyle olan ilişkileri aynı anda bitmiş iki keyifsiz insandır. Zeynep, Solmaz’ın kızıdır ve Adanalı sevgilisiyle evlenmek isteyince işin içine biraz yalan ekleyip babasını sanki Fikret’miş gibi tanıtır. Sürekli rol yapmak zorunda kalan Fikret’i ve yalancı ailesini gerçekten de komik bir serüven beklemektedir.

14. Kabadayı

Yayın Tarihi: 2007

Tür: Aksiyon, Polisiye, Dram

IMDb: 7,8

Oyuncular: Şener Şen, Kenan İmirzalıoğlu, İsmail Hacıoğlu

Usta oyuncu Şener Şen’in başrolde olduğu bu film, Türk filmleri arasında bilinen en başarılı filmlerden birisi. Film, ezilenleri korumaya yemin etmiş bir kabadayı olan Ali Osman’ı ve karşısına düşman olarak çıkan Devran’ın arasındaki çatışmayı konu alıyor.

13. Kelebeğin Rüyası

Yayın Tarihi: 2013

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb: 7,8

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Mert Fırat, Belçim Bilgin

Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu, Zonguldak’ta memuriyet hayatı yaşayan ve sanat, edebiyat ve şiirle ilgilenen iki genç delikanlıdır. Bir gün belediye başkanının kızı Suzan’ın Zonguldak’a geri dönmesiyle Rüştü ve Muzaffer kendilerini şiire daha çok verir ve Suzan’la olabildiğince yakın olmaya çalışır. Her şey toz pembe gözükse de 1940’lı yılların vebası verem gençlerin hayatını ve geleceğini tehlikeye atmaktadır.

12. Bir Zamanlar Anadolu’da:

Yayın Tarihi: 2011

Tür: Polisiye, Dram

IMDb: 7,9

Oyuncular: Muhammet Uzuner, Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmiş olduğu Bir Zamanlar Anadolu’da, köyde yaşanan bir cinayetin ardından doktor ve savcının arasında geçen 12 saatlik gerilim ve sırlarla dolu hikayeyi konu alıyor.

11. Devrim Arabaları:

Yayın Tarihi: 2008

Tür: Dram

IMDb: 8,0

Oyuncular: Haluk Bilginer, Taner Birsel, Charles Carroll

1960 yılında darbe sonucunda Cumhurbaşkanı olarak göreve gelen Cemal Gürsel’in gerçek hayatından esinlenilmiş bu film, Cumhurbaşkanının yerli bir araba üretilmesi emrinin üzerine bir araya gelen 23 mühendisin başından geçen olayları konu alıyor.

10. Vizontele:

Yayın Tarihi: 2001

Tür: Komedi, Dram

IMDb: 8,0

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli

Eğer “peki Zeki Müren de bizi görecek mi?” repliğini bilmiyorsanız, bir an önce bu filmi izlemenizi tavsiye ediyoruz. Seyirciyi kahkahalara boğan Vizontele, televizyonun daha yeni yayılmaya başladığı bir dönemde Anadolu’daki halkın bu icatla tanışma hazırlığını anlatıyor.

9. Nefes: Vatan Sağolsun:

Yayın Tarihi: 2009

Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim

IMDb: 8,0

Oyuncular: Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz, Barış Bağcı

İnsanın tüylerini diken diken eden Nefes: Vatan Sağolsun, Irak sınırındaki bir karakolu korumakla görevlendirilen yüzbaşı ve komutasındaki 40 askerin hikayesini konu alıyor. Mehmetçiğin vatanımızı savunmak için verdiği zorlu mücadeleyi başarılı bir şekilde yansıtan bu film gözlerinizin dolmasına sebep olacak cinsten.

8. G.O.R.A:

Yayın Tarihi: 2004

Tür: Macera, Komedi, Bilim Kurgu

IMDb: 8,0

Oyuncular: Cem Yılmaz, Özge Özberk, Ozan Güven

Türk filmleri listemizin sekizinci sırasında herkes tarafından çok beğenilen ve üst üste izlense bile insanı sıkmayan G.O.R.A bulunuyor. Bir kasabada kurnaz bir şekilde halı satarak geçimini sağlayan Arif, bir gün uzaylılar tarafından kaçırılır ve başka bir gezegene götürülür. Arif, yaşadığı dünyaya geri dönebilmek için çeşitli planlar kurarken karşısına beklenmedik olaylar çıkar ve bir anda kendisini bir kahraman olarak bulur. Tıpkı G.O.R.A gibi sizi kahkahalara boğacak diğer Tüm Zamanların En İyi Türk Komedi Filmleri listemizi görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Kış Uykusu:

Yayın Tarihi: 2014

Tür: Dram

IMDb: 8,2

Oyuncular: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ

Nuri Bilge Ceylan’ın büyük ses getiren bir başka yapımı Kış Uykusu, Cannes Film Festivali de dahil olmak üzere birçok ödüle aday gösterildi. Film, emekli bir tiyatrocu olan Aydın’ın babasından kalma butik oteli işletmek için Kapadokya’ya gittikten sonra hayatında yaşadığı değişiklikleri ve memnuniyetsizliklerini anlatıyor.

6. Babam ve Oğlum:

Yayın Tarihi: 2005

Tür: Dram, Aile

IMDb: 8,3

Oyuncular: Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan, Hümeyra

Türk filmleri listemizin belkide en duygusal filmlerinden birisi Babam ve Oğlum. Çağan Irmak tarafından ustalıkla yönetilmiş Babam ve Oğlum gözyaşlarınıza hakim olamayacağınız bir başka yapıt. Filmde Deniz’in sahip olduğu tek şey annesini doğumu sırasında kaybettikten sonra baş başa kaldığı babasıdır. Babası Sadık, yıllar sonra babasıyla barışmak üzere Deniz’le birlikte köylerine doğru yol alırlar ve Sadık oğlunu babasına emanet etmek zorunda kalır.

5. 7. Koğuştaki Mucize:

Yayın Tarihi: 2019

Tür: Dram

IMDb: 8,3

Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal

Çıktığı günden itibaren başarılı bir şekilde gündemden düşmeyen 7. Koğuştaki Mucize, 1989 yılında bir köyde küçük bir kızın ölmesinden haksız yere sorumlu tutulan Memo’nun adalet arayışını konu alıyor. Memo, çarptırıldığı idam cezasından kurtulup kızı Ova’ya kavuşmak için bir mucize beklemektedir.

4. Bizim İçin Şampiyon:

Yayın Tarihi: 2018

Tür: Biyografi, Romantik, Dram

IMDb: 8,4

Oyuncular: Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Bizim İçin Şampiyon, efsanevi yarış atı Bold Pilot’un sayesinde tanışan jokey Halis Karataş ve Begüm Atman’ın yaşamış olduğu büyük aşkın hikayesini konu alıyor.

3. Ayla:

Yayın Tarihi: 2017

Tür: Biyografi, Dram, Tarih

IMDb: 8,5

Oyuncular: Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Kyung-jin Lee

Kore savaşı sırasında yaşanmış gerçek bir dramı konu alan bu film birçoğumuzun gözünde yaş bırakmayan yapımlardan birisi. Süleyman Astsubay, savaş sırasında tanıştığı yetim bir kız olan Ayla’yı kendi kızı gibi sahiplenir ve ikili baba kız gibi olurlar. Ne yazık ki savaş bittiğinde Süleyman Astsubay Ayla’yı yanında götüremez ve ardında bırakmak zorunda kalır. İkili, yıllar geçse de birbirlerini seveceklerini ve bir gün mutlaka tekrar buluşacaklarına söz verir.

2. Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu:

Yayın Tarihi: 2019

Tür: Biyografi, Dram, Spor

IMDb: 8,7

Oyuncular: Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, isminden de anlaşılacağı üzere ülkemizin gurur kaynağı olan efsane halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alıyor. Henüz 15 yaşındayken dünya rekoruna imza atan Naim Süleymanoğlu, altın madalyalar ve rekorlarla dolu başarılı bir hayat hikayesine sahip.

1. Dağ II:

Yayın Tarihi: 2016

Tür: Aksiyon, Dram, Savaş

IMDb: 8,9

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Ahu Türkpençe

2020 yılının en başarılı Türk filmleri listemizin başında izleyen herkesin derinden etkileneceği Dağ II filmi bulunuyor. Dağ I filminden hatırlayacağınız Oğuz ve Bekir, 6 yıl sonra gazeteci Canan Balaban’ı teröristlerin elinden kurtarmak için tekrar aynı ekipte görevlendirilir ve teröristlerin ele geçirdiği Kuzey Irak’ta amansız bir mücadele vermeye başlarlar.