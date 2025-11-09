İngiltere'deki Evlerde Çamaşır Makineleri Neden Hep Mutfakta Durur? İşte Hak Vereceğiniz Nedenleri

Birleşik Krallık'ta çamaşır makinelerinin sıklıkla mutfakta olduğunu görmüşsünüzdür. Peki bunun nedeni ne?

İster bir İngiliz filminde gözünüze çarpmış olsun, ister ülkeyi ziyaret ettiğinizde bizzat karşılaşmış olun; herkesin aklına bu soru illa ki gelmiştir: Birleşik Krallık’ta çamaşır makineleri neden hep mutfakta durur? Bizim kültürümüzde banyoya, kiler veya özel bir çamaşır odasına ait olan bu temel ev aleti, Birleşik Krallık'ta neden ısrarla yemek pişirilen alanın tam ortasında, fırının hemen yanında kendine yer bulur? Bu durum, bir dekorasyon tercihi mi, yoksa İngilizlerin tuhaf bir alışkanlığı mı?

Bu içeriğimizde İngiltere’de çamaşır makinelerinin neden mutfakta durduğunu inceleyeceğiz. Aslında bir tercihten çok zorunluluk olduğunu söyleyebiliriz. Gelin herkesin aklına gelen ancak yanıtını pek fazla insanın bilmediği bu ilginç durumu inceleyelim.

Tarihi mimari ve metrekare gerçeği

İngiltere'deki konut stokunun önemli bir kısmı, özellikle Viktorya (Victorian) ve Edward (Edwardian) dönemlerinden kalma, yani 100-150 yaşın üzerinde. Bu evler, teras tipi (bizdeki bitişik nizam gibi) ve genellikle oldukça dar bir yapıya sahipler. İnşa edildikleri dönemde, bırakın çamaşır makinesini, elektrikli ev aletlerinin konsepti bile yoktu. Dolayısıyla, bu evlerin planlarında çamaşır makinesi gibi "modern" bir icat için ayrılmış özel bir alan bulunmuyordu.

Evler modernleştikçe ve çamaşır makineleri 1950'ler ve 60'larda yaygınlaşmaya başladığında, insanlar bu büyük ve gürültülü cihazları nereye koyacakları sorunuyla karşılaştı. Evde genellikle iki "ıslak zemin" vardı: Mutfak ve banyo. Peki, neden banyo değil de mutfak seçildi? İşte burada tesisat devreye giriyor.

Tesisat

Bir çamaşır makinesinin çalışmak için üç şeye ihtiyacı vardır: Temiz su girişi, atık su (gri su) gideri ve elektrik prizi. Ortalama bir İngiliz evini düşünecek olursak mutfakta hâlihazırda bir lavabo temiz su hattı bulunur. Aynı zamanda bulaşık makinesi için de bir bağlantı noktası vardır. Bunlara ek olarak lavabodan gelen kirli suyun tahliyesi için güçlü bir atık su borusu (gider) mevcuttur. Banyoda ise sadece lavabo, tuvalet, duştan oluşan küçük bir alandır.

Bunlar nedeniyle de çamaşır makinesini mutfağa koymak İngiliz evleri için çok daha basit ve pratik bir yöntemdir. Hâlihazırda bulunan su girişine bağlantı atmak ve hortumu lavabo giderine bağlamak yeterli olur. Hem ucuz hem de hızlı bir çözümdür. Makineyi başka yere koymak, tüm evi kırıp dökerek yeni su ve gider sistemleri çekmek anlamına gelir. Bu da özellikle eski evler için bir kabus diyebiliriz. Zaten kimse de bununla uğraşmak istemez.

Elektrik güvenliği

Tesisatın mutfakta daha kolay olması sebeplerden biri ancak banyolarda sık görülmemesinin arkasında bir neden daha var. O da güvenlik. Birleşik Krallık’ta banyolar su ve buharın yoğun olduğu riskli alanlar olarak kabul ediliyor. Bu nedenle de yönetmeliklerde banyolarda priz kullanımı çok kısıtlı hâle getiriliyor. Çamaşır makinesi gibi yüksek güç gerektiren bir elektrikli cihazın da banyoda yer alması bu yüzden çok güvenli görülmüyor.

Sonuç olarak çamaşır makinelerinin Birleşik Krallık’ta mutfaklarda yer almasının nedenleri bu şekildeydi. Temel olarak yeterli alanın olmaması, tesisat ve güvenlik nedeniyle olduğunu söyleyebiliriz. Peki sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.