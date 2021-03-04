Lucy ve Taung Çocuğu'nun Suratlarını Yeniden Canlandırıldı

ABD'li bilim insanları, bilimsel araştırmalardan topladıkları veriler doğrultusunda insan ırkının en eski ataları olarak kabul edilen Lucy ve Taung Çocuğu'nun suratlarını, silikon kalıplı pigmentasyon yöntemi kullanarak en gerçekçi halleriyle yeniden canlandırdı.

ABD’li bilim insanları, pigmentli silikon kalıpları kullanarak insanoğlunun bilinen en eski atalarından Lucy ve Taung Çocuğu’nun yüzlerini yeniden canlandırdı.

Cilt pigmentasyonun titizlikle uygulandığı bu çalışmada, akademisyenlerden oluşan bir grup Lucy ve Taung Çocuğu’nun yüzündeki tüyleri bile tek tek yerleştirerek, insan ırkının en eski atalarının yaşadıkları dönemde, yani 3,2 milyon yıl önce nasıl göründüklerine dair en gerçekçi görüntüleri ortaya çıkardı.

Kalıplar oluşturulurken sanat kaygısı en aza indirildi

Bugüne kadar çizilen Lucy modellemelerinin gerçeği tam olarak yansıtmadığını belirten araştırmacılar, yapılan çizimlerde ataerkil toplumun getirdiği önyargıların bilimsel verilerin önüne geçtiğini, Lucy ve onun eşinin resmedildiği çizimler yüzünden gerçeklerin çarptırıldığını belirtiyor.

Araştırmacılar, modellemelerini sadece bilimsel verilere dayanarak tasarladıklarını, bu aşamalarda sanatsal kaygıyı en aza indirerek ortaya en gerçekçi görüntüyü çıkarmak istediklerini dile getirdi.

Lucy ve Taung Çocuğu’nun cilt tonları, Bonobo adlı primat türlerinin sahip olduğu cilt tonlarına benzetildi ve araştırmacılar sadece pigment konusunda değil, kıl konusunda da titiz bir şekilde davranarak her bir kıl kökünü bilimsel çalışmalardan aldıkları veriler doğrultusunda yerleştirdi.

Yapılan çalışmalar 28 Şubat tarihinde bilimsel bir dergi olan Frontiers in Ecology and Evolution’da yayımlanırken, çalışmada görevli bilim insanlarından Gabriel Vinas, Lucy ve Taung Çocuğu’nun harekterli görüntülerini kendi Instagram sayfasından “Nefes alıyor” başlığı ile paylaştı.