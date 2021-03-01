Soyağacı oluşturma platformu MyHeritage, insanların ölmüş akrabalarıyla özlem giderebilmesi için "Deep Nostalgia" isimli bir hizmeti kullanıma sundu. Deepfake teknolojisinden türetilen hizmet, eski fotoğrafların hareketli hale getirilip, gülümsetilmesini sağlıyor.

Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde hayatımıza giren deepfake teknolojisi, her geçen gün biraz daha büyüyor. Yapay zeka algoritmaları sayesinde kullanılabilen teknoloji, yüzlerin değiştirilmesini, videoların yeniden seslendirilmesini ve fotoğrafların hareketli bir hal almasını sağlıyor. Her ne kadar zaman zaman suistimal ediliyor olsa da deepfake, şu sıralar ölen akrabalarla özlem gidermeye yardımcı olmaya başladı.

2003 yılında kurulan ve alanındaki en popüler platformlardan bir tanesi olan soyağacı oluşturma platformu MyHeritage, "Deep Nostalgia" isimli hizmetini kullanıma sundu. Bu hizmet, soy ağacına fotoğraf ekleyen kişilerin ölmüş akrabalarını yeniden canlandırmaya yarıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Deep Nostalgia, yayınlandığından sonraki 48 saat içerisinde 1 milyon fazla fotoğrafı canlandırdı. Şirket, bu hizmetle canlandırma yapan kullanıcıların, Deep Nostalgia'yı "inanılmaz" bulduklarını ifade ediyor.

İşte Deep Nostalgia ile canlandırılmış bir fotoğraf

MyHeritage, Deep Nostalgia hizmetini kullanıma sunabilmek için, D-ID isimli bir yazılım şirketi anlaştı. Geliştiriciler, Deep Nostalgia için oluşturdukları algoritma ile de eski fotoğrafların saniyeler içerisinde canlandırılmasını sağladı. Bu hizmetten faydalanan kullanıcılar, ölen yakınlarının gülümsedikleri, göz kırptıkları ve başlarını oynattıkları hallerini görüntüleyebiliyorlar. Deep Nostalgia ayrıca, bir fotoğrafta birden fazla yüz için işlem yapabiliyor.

MyHeritage'in yaptığı açıklamalara baktığımızda, şirketin bu teknolojinin suistimal edilebileceğinin farkında olduğunu görüyoruz. Çünkü şirket, özelliğin yalnızca fotoğraf canlandıracağını, konuşma ekleme desteğinin hiçbir zaman olmayacağını söylüyor. Şirket ayrıca, kullanıcıları yaşayan kişilerin fotoğraflarını kullanmaması hususunda da uyarıyor.

Deep Nostalgia ile yeniden canlandırılmış bazı fotoğraflar şu şekilde

Bu paylaşımda Beethoven'ın yanı sıra Mozart ve Bach gibi dünyaca ünlü isimlerin yeniden canlandırmaları bulunmaktadır. Flooda ulaşmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Videoyu görüntüleyemiyorsanız, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Videoyu görüntüleyemiyorsanız, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.