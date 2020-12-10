Instagram'daki alışveriş özelliği, bugün itibarıyla Reels videoları üzerinden de kullanıbiliyor. Instagram tarafından yapılan açıklamalara kullanıcılar, Reels içeriklerindeki ürünlerle ilgili detaylı bilgi alıp, kaydedip, bu ürünleri satın alabilecekler.

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından bir tanesi olan Instagram, bir süredir genel yapısını farklılaştıracak olan bir çalışma içerisinde. Çevrimiçi alışverişin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olan geliştiriciler, yaptıkları çalışmalarla Instagram üzerinden alışveriş yapılabilmesini mümkün kılmaya çalışıyorlar. Şirket tarafından yapılan son açıklamalarda, alışveriş özelliğinin Reels üzerinden deneyimlenebileceği ifade edildi.

Instagram tarafından yapılan açıklamalara göre dünya genelindeki tüm kullanıcılar artık Reels üzerinden alışveriş yapabilecekler. Instagram'ın yaptığı açıklamalar sonrasında da sektörün önde gelen isimleri, paylaştıkları Reel videoları ile ürün tanıtımı yapmaya ve kullanıcıları yönlendirmeye başladılar. Açık konuşmak gerekirse Instagram, bir e-ticaret platformu olmaya artık daha da yakın.

Instagram'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

Edinilen bilgilere göre kullanıcılar, bundan sonra Reels videoları içinde yer alan ürünlerle ilgili detaylı bilgi alabilecek, o ürünleri kaydedecek, isterlerse de satın alabilecekler. Bu sayede her kullanıcı, ihtiyaç duyduğu bir ürüne anında kavuşmuş olacak. Cüzdan düşmanı bu özelliğin, alışveriş tutkunu kullanıcıları memnun edeceği sugötürmez bir gerçek.

Bu arada Instagram, 2020 yılı platform içi alışveriş trendlerini de paylaştı. Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, nostaljik ürünlere, güzellik ürünlerine ve kişisel bakım ürünlerine ilgi gösterdiler. Ayrıca şirket, kullanıcıların sürdürülebilir olan markalara da önem verdiğini, değerleri ve toplumsal sorumluluğa sahip olan satıcıları desteklemeye çalıştığını söylüyor.