Facebook, İçerik Stüdyosu aracında yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, Instagram kullanıcılarının gönderilerini planlayabilmelerini sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, 6 aylık süreç için gönderi ve IGTV planlaması yapabilecekler. Özelliğin ne zaman kullanımda olacağı şu an için bilinmiyor.

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, uzunca bir süredir sahip olduğu platformları birleştirmeye çalışıyor. Şirket Facebook, WhatsApp ya da Instagram için sunduğu güncellemelerle bunu zaten net bir şekilde ortaya görüyor. Yaşanan son gelişmelerse Facebook'un yeni bir özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu özellik, Instagram için içerik üreten kullanıcıların işini kolaylaştıracak türden.

Facebook İçerik Stüdyosu hizmeti, uzun zamandır kullanılabilen işlevsel özelliklere sahip bir araç. Çok daha öncelerde Facebook için kullanılabilen araç, bir süredir Instagram için de kullanılabiliyordu. Kullanıcılar bu bağlamda, Facebook içerikleri için planlamalar oluşturabiliyorlardı. Geliştirici ekip şimdi, bu özelliği Instagram'a da getirmeye çalışıyor gibi görünüyor. Bu sayede içerik üreticiler, Instagram paylaşımlarını 6 aylık süreç için planlayabilecekler.

İçerik Stüdyosu'nu kullanarak, Instagram için zamanlanmış gönderiler oluşturulabilecek

Test edilen özellik, hem geçmiş hem de geleceğe yönelik kullanılabilecek. Yani kullanıcılar, Instagram'da paylaştıkları içerikler için detaylı incelemeler yapabilecekleri gibi, ilerleyen günler veya aylarda neler paylaşabileceklerini de ayarlayabilecekler. Ancak şu an için bu özellik, sadece IGTV ve akış içerikleri için kullanılabilecek. Geliştiricilerin bu özelliği, Instagram hikayeleri için de genişletmesi bekleniyor.

Facebook ya da Instagram geliştiricileri, bu özellik için herhangi bir açıklama yapmadılar. Ancak bu özelliğin, içerik üreticiler için fazlasıyla etkileyici olacağı aşikar. Özellikle de Instagram üzerinden para kazanmaya çalışan kullanıcılar, bu özellikten faydalanarak geçmiş gönderileri üzerinden yeni stratejiler belirleyebilecekler. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağıysa şu an için bilinmiyor.