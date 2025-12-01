Intel, MacBook'lara Geri Dönüyor (Ama Sandığınız Gibi Değil)

Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre Intel, Apple'ın MacBook üretiminde yakında önemli bir rol oynamaya başlayacak.

Apple’ın yıllar sonra Intel’le yeniden iş birliği yapabileceğine dair iddialar ortaya çıktı. Ünlü tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2027’den itibaren giriş seviyesi M-serisi çiplerinin üretimini Intel’e verebileceğini öne sürüyor. Apple’ın şu anda tüm çip üretimini TSMC’ye yaptırdığı düşünüldüğünde olası bir Intel dönüşü hem şirket hem de sektör için büyük bir sürpriz.

Kuo’ya göre Apple, Intel’in 18AP üretim sürecine yönelik gizlilik anlaşması imzalamış durumda. Şirket, Intel’den PDK 1.0/1.1 tasarım kitlerini 2026’nın ilk çeyreğinde bekliyor. Süreç sorunsuz ilerlerse Intel’in 2027’nin ortalarında Apple için ilk M-serisi çip sevkiyatına başlaması mümkün.

Intel, yeni M çiplerinin üretimini üstlenecek

Bu adımın siyasi bir boyutu da olduğu düşünülüyor. Kuo, Apple’ın tedarik zincirini daha fazla ABD merkezli şirkete yönlendirerek Trump yönetimine “Amerikan üretimini destekliyoruz” mesajı verebileceğini söylüyor. Intel açısından ise bu anlaşma, uzun süredir zor günler geçiren şirketin toparlanma sürecinde kritik bir güven tazeleme fırsatı.

En önemli konu ise Apple gerçekten Intel’e geri dönerse M-serisi çiplerin geleceği nasıl şekillenir? Açıkçası bu sorunun cevabını hepimiz merak ediyoruz...