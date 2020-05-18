Intel Xe Gen 12, Geekbench Sonuçlarıyla Şaşırttı

Intel, çıkaracağı harici ekran kartı için çalışmalarına devam ediyor. Ortaya çıkan performans verileri pek iç açıcı olmasa da ürünün geliştirme sürecinde olduğunu belirtelim.

Intel, son zamanlarda yeni işlemcisi Core i9-10900K ile anılsa da harici bir ekran kartının geleceği biliniyordu. Adeta sır gibi saklanan bu kartın ne zaman geleceği, fiyatı ve rakiplerine karşı nasıl olacağı hâlâ merak konusu.

Bu yılın başlarında CES fuarında Intel, Xe DG1 ile kullanıcıları tanıştırmıştı. Listedeki veriler doğrultusunda bu kartın Xe DG1 olduğunu söyleyebiliriz. Yazılım geliştirme araçlarını da duyuran Intel, konuyla ilgilendiklerini belirtti. Ortaya çıkan haberler, Intel tarafından sunulacak olan ekran kartının isminin Xe olacağı yönünde. Kartın performansını, resmi duyuru olmadan kestirmek mümkün değil ama gelin yayınlanan Geekbench sonuçlarına yakından bakalım.

Intel Xe Gen12 Geekbench sonuçları:

Test ünitesindeki ekran kartı ‘Gen12 Desktop Graphics Controller’ olarak geçiyor. Intel i7-8700 işlemcisinin güç verdiği bu kart, 16 GB DDR4 RAM ile birlikte Windows 10 sistemiyle test edilmiş. Erişilen bilgilere göre Intel’in harici ekran kartı Xe Gen 12, 96 işlem ünitesine sahip. Maksimum yükte 1,5 GHz hızına çıkan grafik işlemcisi, veri işlemek içinse 3 GB alana sahip.

Hâlâ geliştirilmekte olan ürüne bu verilerle yaklaşmak pek doğru görünmüyor. Intel’in de yaptığı açıklama gibi günün sonunda tüketicinin eline geçecek olan ürünün performansı çok daha farklı olacak.

Haberde gösterildiği üzere OpenCL skoru 55.373 olan Intel Xe Gen 12, rakiplerinden sadece biri olan AMD’nin dâhili grafik kartı Vega 11’i bile geçememiş gibi görünüyor. Daha yorum yapmak için erken fakat Intel’in çok çalışması gerektiğini söyleyebiliriz.