Apple, iOS 17.3'ün ilk geliştirici beta sürümünü yayımladı. Hâl böyle olunca yeni özellikler de ortaya çıkmaya başladı. İşte iOS 17.3 ile kullanıcılara ulaşacak yepyeni özellikler...

Geçtiğimiz günlerde iOS 17.2'nin kararlı sürümünü kullanıcılarla buluşturan ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 17.3 ile ilgili çalışmalarına da başladı. Bu bağlamda; yeni sürümün ilk geliştirici beta güncellemesini yayımlayan şirket, iOS 17.3 ile gelecek özellikleri de ortaya koymuş durumda.

Peki iOS 17.3 ile iPhone sahiplerine hangi yeni özellikler ulaşacak? Bu içeriğimizde, iOS 17.3'ün ilk geliştirici beta sürümünde tespit edilen yeni özelliklere yakından bakacağız.

iOS 17.3 ile gelecek yenilikler:

Çalıntı cihaz koruması:

iOS 17.3'te karşımıza çıkan en önemli özellik, "Çalıntı cihaz koruması" olacak gibi görünüyor. Zira bu yeni özellik, iPhone sahipleri için oldukça geniş kapsamlı bir güvenlik katmanı oluşturacak. Özellik etkinleştirildiğinde, pek çok işlemin yapılabilmesi için FaceID veya TouchID'nin kullanılması gerekecek.

Telefon çaldırmak, günümüzde yaygın olarak yaşayabileceğimiz sorunlardan bir tanesi. Ancak böyle bir durum da kötü olan tek şey sadece telefonun çalınması olmuyor. Hırsızlar, çaldıkları telefonlardaki kişisel verilere de ulaşıyorlar. Bunun sonucunda da banka hesaplarının boşaltılması ve bilgi dahilinde olmayan kredi kartı çıkartma gibi pek çok şey yaşanıyor. İşte iOS 17.3'ün çalıntı cihaz koruması özelliği, tüm bunları engellemeye odaklanıyor.

Çalıntı cihaz koruması özelliğini aktif eden kullanıcı, Safari'deki kayıtlı şifreleri görüntülemek veya telefonu fabrika ayarlarına döndürmek gibi aklınıza gelen her türlü işlem için biyometrik doğrulama yapmak zorunda kalacak. Biyometrik doğrulama yapılamaması hâlinde, telefondaki kişisel verilere ulaşmak mümkün olmayacak.

Apple Music'te ortak çalma listesi oluşturulabilecek:

iOS 17.2'nin beta sürümlerinde gördüğümüz özelliklerden biri, Apple Music uygulamasına eklenecek olan ortak çalma listesi oluşturma özelliğiydi. Ancak bu özellik, kararlı sürüm ile kullanıcılara ulaşmadı. Dün yayımlanan iOS 17.3 betası, bu özelliğe ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

iOS 17.3 henüz çok yeni olduğundan tespit edilen özelliklerin sayısı da oldukça az. Ancak bunun gelecekte değişeceğine inanıyoruz. Yeni özellikler tespit edildikçe bunları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.