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iPhone’un Sevilen Özelliği Mac’lere Geldi: Canlı Etkinlikler Menü Çubuğunda

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Mac bilgisayarlara gelecek yeni güncellemenin ilk test sürümü, Canlı Etkinlikler’i doğrudan menü çubuğuna taşıyor.

iPhone’un Sevilen Özelliği Mac’lere Geldi: Canlı Etkinlikler Menü Çubuğunda
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

iPhone’da bir sayacı ya da siparişin durumunu uygulamayı açmadan takip etmeyi sağlayan Canlı Etkinlikler, Mac’te de kullanılabiliyordu. Ancak bunun için iPhone üzerinden yansıtma gerekiyordu. Yeni betada etkinlikler doğrudan bilgisayarda çalışıyor.

Bu değişiklik, macOS Golden Gate 27.3’ün ilk geliştirici betasında yer alıyor. Dolayısıyla henüz genel kullanıma açılmış değil; arayüz ve işlevler kararlı sürüme kadar değişebilir. Destek kapsamına Apple Silicon işlemcili eski modeller de giriyor, Intel işlemcili Mac’ler ise kapsam dışında kalıyor.

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iPhone’un Sevilen Özelliği Mac’lere Geldi: Canlı Etkinlikler Menü Çubuğunda
macOS-27-3-Live-Activities-Timer (1)
macOS-27-3-Live-Activities-Now-Playing

Etkinlikler menü çubuğunun sol tarafına yerleşiyor

macOS-27-3-Live-Activities-Timer (1)

Canlı Etkinlikler, menü çubuğundaki durum simgelerinin solunda küçük oval kutucuklar olarak görünüyor. Aynı anda birden fazla etkinlik varsa yan yana sıralanıyorlar. Bu kutucuklara tıklayarak bilgi ve kontrollerin bulunduğu pencereyi büyütüp küçültmek mümkün.

Çalan müziği durdurmak veya sayacın bitmesine ne kadar kaldığına bakmak için ilgili uygulamanın penceresine geçmek gerekmiyor. Dosya aktarımını buradan onaylamak ise bu arayüzün sunduğu işlevlerden biri değil.

İlk betada hangi uygulamalar destekleniyor?

macOS-27-3-Live-Activities-Now-Playing

Apple’ın ilk geliştirici betasında destek sunduğu uygulama ve araçlar şunlar:

  • Müzik
  • Saat
  • Sesli Notlar
  • Ekran Kaydı

Geliştiriciler de ActivityKit ve WidgetKit aracılığıyla kendi uygulamalarına Canlı Etkinlikler desteği ekleyebilecek. Böylece yemek siparişinin veya çağrılan taksinin durumunu menü çubuğundan takip etmek mümkün olabilecek. Bunun için ilgili uygulamanın da destek sunması gerekecek.

Güncellemenin aralık ayında genel kullanıma açılması bekleniyor. Beta sürecinde değişiklik yapılabileceği ya da bazı işlevlerin ertelenebileceği için bu takvim henüz kesin değil.

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