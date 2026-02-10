Tümü Webekno
iOS 26.3 Ne Zaman Çıkacak?

Yeni büyük iPhone güncellemesi olacak iOS 26.3 ne zaman yayımlanacak? İşte beklenen tarih.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geçtiğimiz eylül ayından bu yana son yılların en büyük iOS sürümü olan iOS 26’yı kullanıcılarına sunuyordu. Düzenli olarak da iOS 26’ya büyük güncellemeler geldiğini görüyorduk. Son olarak iOS 26.2, aralık ayının ortalarına doğru iPhone kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu.

Şimdi ise kullanıcılar, bir sonraki büyük iPhone güncellemesi olacak iOS 26.3’ün ne zaman kullanıma sunulacağını merak etmeye başladı. Yeni güncellemenin yakın zamanda kulllanıcılar ile buluşmasını bekliyoruz.

iOS 26.3 ne zaman yayımlanacak?

iOS 26.3’ün son test güncellemesi olan RC sürümü birkaç gün önce yayımlandı. Bu da herkese sunulacak sürümün çok yakında, hatta büyük ihtimalle bu hafta geleceği anlamına geliyor. Henüz resmî bir tarih yok ancak RC sürümü geçen çarşamba yayımlanmıştı. Bu yüzden de beklentiler, iOS 26.3’ün 11 Şubat Çarşamba günü yayımlandığını görebiliriz. Yani yarın gelebilir.

iOS 26.3 öyle çok büyük bir güncelleme olmasa da bazı önemli yenilikleri beraberinde getirecek. iPhone’dan Android’e transfer aracı, Avrupa Birliği’ne özel özellikler, uçtan uca şifreli RCS hazırlıkları ve dahasını yeni sürümde göreceğiz. Gelecek özelliklere aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

