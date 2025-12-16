iOS 26.3 ile Gelecek İlk Özellikler Ortaya Çıktı (iPhone'dan Android'e Geçecekler İçin Harika Haber)

Apple'ın yakında kullanıma sunmayı planladığı iOS 26.3 güncellemesiyle gelecek yenilikler ortaya çıktı. İşte iPhone'lara gelecek yeni özellikler.

Apple, eylül ayından beri iOS 26 sürümünü kullanıcılara sunuyordu. Yakın zamanda iOS 26.2’nin çıktığını görmüştük. Bunun ardından da gözler üçüncü büyük iOS 26 güncellemesi olacak iOS 26.3’e çevrilmişti. Şimdi ise bu konuda önemli bir gelişme yaşandı, iOS 26.3’ün ilk betası yayımlandı.

iOS 26.3 Beta 1, iPhone’lara bir sonraki güncellemede hangi özelliklerin geleceğini gözler önüne seriyor. Ortaya çıkan özelliklere baktığımızda .3’ün öncekilere göre daha küçük bir güncelleme olacağını görebiliyoruz. Yine de dikkat çeken yenilikler var.

iOS 26.3 ile iPhone’lara gelecek özellikler

Android’e transfer

Apple, iOS 26.3 güncellemesiyle birlikte iPhone sahibi kullanıcıların Android bir telefona geçişini hızlandıracak. Gelecek yeni araç ile birlikte iPhone’u Android telefonun yanında tuttuğunuzda hızlıca verileri o cihaza aktarabileceksiniz. Yani tıpkı iPhone’dan iPhone’a geçiş gibi Android’e geçiş de basit ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Fotoğraflar, mesajlar, notlar, uygulamalar, numaralar ve dahasını herhangi bir ek uygulama veya indirmeden sadece cihazları yan yana tutarak yapabileceksiniz.

Bildirim iletme

iOS 26.3 ile iPhone modellerine “Bildirim İletme” ismi verilen bir özellik gelecek. Bu özellik, kullanıcının iPhone’undaki bildirimleri üçüncü taraf bir markaya ait giyilebilir bir cihaza aktarmasına olanak tanıyacak. Örneğin Android bir akıllı saate gelen bildirimi aktarmanız mümkün olacak. Özellik, iPhone’ların ayarlar kısmında bulunan “Bildirimler” bölümünden aktifleştirilebilecek.

Hava durumu duvar kâğıdı

Apple, kişiselleştirme seçeneklerine bir yenisini daha ekliyor. iOS 26.3 güncellemesi, Hava Durumu uygulamasına yepyeni bir duvar kâğıdı bölümü ekliyor. Önceden Hava Durumu ve Astronomi bölümleri için tek bir bölüm vardı. Yeni güncelleme Hava Durumu’nu tamamen ayırıyor. Güncellemede her biri farklı tonlarda olan 3 farklı duvar kâğıdı sunulacak.

iOS 26.3 ne zaman kullanıma sunulacak?

Apple’ın iPhone’lar için yayımlayacağı bir sonraki büyük iOS güncellemesi olacak iOS 26.3 güncellemesini ocak ayının sonlarına doğru yayımlamasını bekliyoruz.