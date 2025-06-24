Apple, iOS 26'nın 2. geliştirici betasıyla eleştiri yağmuruna tutulan cam benzeri tasarımında değişikliklere gitti. Yeni güncellemeyle Denetim Merkezi çok daha okunabilir hâle getirildi.

Apple, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iOS 26 ile “Liquid Glass” ismi verilen yepyeni bir tasarım dili tanıtmıştı. Bu tasarım dili, işletim sistemine cam benzeri, daha şeffaf bir görünüm katıyordu. Ancak yeni tasarım, ekrandaki her şeyin karmakarışık görünmesine ve hiçbir şeyin düzgün okunamamasına neden olmasıyla eleştirilmişti.

Apple da her beta sürümde olduğu gibi kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate aldı. Dün yayımlanan iOS 26’nın 2. geliştirici betası ile Denetim Merkezi’nin eleştiri yağmuruna tutulan tasarımında değişikliklere gidildi. Yeni hâli, çok daha iyi bir deneyimi kullanıcılara sunacak.

Denetim Merkezi ve bildirimler artık daha anlaşılabilir olacak

*Sol taraf ilk hâli, sağ taraf yeni hâli

iOS 26’nın Liquid Glass tasarımının en çok eleştirildiği yanlarından biri Denetim Merkezi’ydi. Öyle ki ilk başta şeffaf tasarım nedeniyle hiçbir şey düzgün görünmüyordu. Ancak yeni beta sürüm bunu değiştirdi. Yukarıdan da görebildiğiniz üzere şirket, Denetim Merkezi’ni daha da anlaşılabilir yaptı.

Güncelleme, cam benzeri tasarımın ana temasını korurken arayüzdeki unsurların daha anlaşılabilir ve okunabilir olmasını sağlıyor. Bunu da arka plandaki bulanıklığı artırarak yapıyor. Eskiye kıyasla çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Tek değişiklik burada değil. Bildirimler bölümü de ilk betada büyük tepki çekmişti. Apple, bu konuda da değişiklikler yaptı. Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere renk ve ışıklandırmada getirilen yenilikler ile bildirimler daha okunabilir hâle getirildi.

Bu değişiklikleri görmek pek şaşırtıcı değil. Zaten Apple’ın beta sürümleri çıkarmasının amacı da bu. Şirket, her sene olduğu gibi önce kullanıcılardan gelen geri bildirimleri topluyor ve değişiklikler yaparak en son hâlini oluşturuyor. O yüzden iOS 26 geniş çapta kullanıma sunulduğunda eleştirilen birçok konunun çözülmüş olacağını söyleyebiliriz.