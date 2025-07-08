Apple, iOS 26'nın geliştiriciler için yayımladığı üçüncü beta sürümünü yayımladı. Bu sürüm, bazı yeni özellikler ile hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmesine odaklanıyor. İşte bilmeniz gerekenler...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, WWDC 2025 etkinliklerinde duyurduğu iOS 26'nın üçüncü geliştirici beta sürümünü yayımladı. Böylelikle iPhone'lara gelecek yeni özellikler biraz daha netleşmiş oldu. Peki iOS 26'nın üçüncü geliştirici beta sürümünde hangi yenilikler var?

Bu içeriğimizde iOS 26'nın üçüncü geliştirici beta sürümünde yer alan yeni iPhone özelliklerine yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

İşte iOS 26'nın en yeni özellikleri:

Görsel zekâ özelliği genişletildi:

Apple, WWDC 2025 etkinlikleri kapsamında Google'ın Circle to Search özelliğine rakip olacak Visual Intelligence (Görsel Zekâ) isimli özelliğini duyurdu. Bu özellik, iOS 26'nın üçüncü geliştirici beta sürümünde ekran görüntüleri için kullanılmaya başladı. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde aldıkları bir ekran görüntüsü üzerinden ekranın sol ve sağ alt bölümünde iki yeni seçenek görecekler. "Sor" ve "Görsel Arama" olarak isimlendirilen bu seçenekler, bir ekran görüntüsüyle ilgili sorular sorulmasını ve ekran görüntüsündeki fotoğraf üzerinden web araması yapılmasını sağlayacak.

Yeni duvar kâğıtları yayımlandı:

Apple, iOS 26'nın önceki geliştirici beta sürümlerinde duvar kâğıtlarına fazla önem vermemişti. Yeni sürümle bu durum değişti. Kullanıcılar artık farklı renk seçeneklerine sahip iOS duvar kâğıtları kullanabilecekler.

Liquid Glass tasarımıyla ilgili çalışmalar devam ediyor:

Apple'ın WWDC 2025'te duyurulduğu zaman çok tartışılan yeni tasarım dili Liquid Glass, iOS 26'nın üçüncü geliştirici beta sürümünde yine yenilendi. Yaşananlar, Apple'ın Liquid Glass için gelen geri bildirimleri önemsediğini gözler önüne seriyor.

Hatalar giderildi, performans iyileştirmesi yapıldı:

iOS 26'daki yeni özellikler, sayıca fazla değil. Ancak bu sürümde öne çıkan hususlardan biri, hatalara yönelik çalışmalar yapılmış olması. Bu bağlamda; önceki geliştirici beta sürümlerde bazı iPhone'lar, zil sesi çalmıyorlardı. Bu sorun giderildi. Ayrıca aşırı ısınma ve bataryanın su gibi gitmesi sorunu da ortadan kaldırılmış durumda.