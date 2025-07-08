Apple, iOS 26’nın üçüncü geliştirici beta sürümünü yayınladı ve bu güncelleme ile WWDC 2025’te tanıttığı yeni tasarım dili Liquid Glass’ta önemli değişikliklere gitti. Kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alan şirket, aşırı şeffaflık nedeniyle yaşanan okunabilirlik ve erişilebilirlik sorunlarını azaltmaya çalıştı.

WWDC 2025’te tanıtılan Liquid Glass, gerçek camın optik özelliklerinden esinlenerek geliştirilen yeni bir arayüz yaklaşımıydı. Işığı kırma, yarı saydamlık ve camın parıltısını taklit eden bu tasarım dili; iPhone, iPad ve diğer Apple cihazlarında daha estetik bir görünüm sunmayı amaçlıyordu. Ama...

iOS 26’nın ilk beta sürümüyle birlikte gelen bu yenilik, kullanıcılar arasında karışık tepkilere neden oldu. Özellikle Denetim Merkezi gibi sık kullanılan alanlarda arka planın fazlasıyla görünür hale gelmesi, ikonların ve widget’ların üst üste binmesine yol açtı ve bu da görsel karmaşa yarattı.

iOS 26 Beta 3, Liquid Glass tasarımını neredeyse geri aldı

Geçtiğimiz ay yayınlanan Beta 2 ile Denetim Merkezi’ndeki aşırı şeffaflık azaltılmıştı. Bu akşam yayınlanan Beta 3 ise Apple’ın yerleşik uygulamalarındaki arayüzlere odaklanıyor:

Apple Music uygulamasında gezinme çubuğu artık tamamen beyaz bir arka plana sahip. Böylece arkadaki görsellerin ve içeriklerin çubuk üzerinde görünmesi engelleniyor. Bildirimler ise daha koyu bir arka planla sunulmaya başlandı. Bu sayede metinle zemin arasındaki kontrast arttı, okunabilirlik iyileştirildi.

Bu değişiklikler sayesinde kullanıcı deneyimi ve erişilebilirlik açısından önemli kazanımlar sağlansa da, bazı kullanıcılar Apple’ın “cam efekti”nden fazla ödün verdiğini ve tasarımın sıradanlaştığını düşünüyor. Yani Apple yine ne yapsa yaranamadı...

Beta süreci devam ediyor, tasarım hala son haline gelmiş değil

Unutmamak gerekiyor ki iOS 26 hala geliştirici beta aşamasında. Yani Apple, final sürüm öncesi kullanıcı geri bildirimlerini toplamaya devam ediyor. Eylül ayında beklenen iOS 26 çıkışına kadar Liquid Glass tasarımı üzerinde yeni değişiklikler yapılması muhtemel.

Apple’ın nihai hedefi, hem estetik hem de kullanılabilirlik açısından dengeyi sağlayan bir arayüz sunmak. Bu bağlamda önümüzdeki haftalarda yayınlanacak beta sürümleri, Liquid Glass'ın evrimi açısından yeni denemeler gösterebilir.