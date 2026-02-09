iOS 27 Hakkında Tüm iPhone Sahiplerinin Keyfini Kaçıracak İddia: İşte Gelecek Özellikler

iOS 27 ile ilgili yeni bilgiler geldi. Nasıl özellikler sunacak? Ne zaman tanıtılacak? İşte bilmeniz gereken.

Apple, her sene olduğu gibi bu sene de tüm cihazlarının işletim sistemlerinde güncellemeler yapacak. Tabii ki en çok merak edilen güncelleme, iPhone’lara gelecek yeni iOS sürümü iOS 27 olacak. Geçen yıl çıkan iOS 26, yenilenen tasarım başta olmak üzere sunduğu birçok özellikle son yılların en büyük iOS güncellemelerinden biri olmuştu.

Peki iOS 27’de neler göreceğiz? iOS 27 ne zaman tanıtılacak? Nasıl özellikler sunulacak? En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Mark Gurman, iOS 27’de göreceğimiz özelliklerle ilgili yeni bilgiler paylaştı.

iOS 27 nasıl yeniliklerle gelecek?

Gurman’ın aktardığına göre iOS 27 güncellemesi, son birkaç güncellemeye kıyasla daha “hafif” bir güncelleme olacak. Yani geçen seneki gibi öyle baştan aşağı değişiklikler görmeyeceğiz. Buna rağmen kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkaracak birçok yeni özellik gelecek. Gurman, etkinliğin “sakin” geçeceğini belirtmiş.

Yeni iOS sürümünün en önemli özelliği Google’ın Gemini modellerinden güç alan üretken yapay zekâ destekli yenilenmiş Siri olacak. Siri, artık tıpkı Gemini, ChatGPT gibi çalışıp sizin işlerinizi yapabilecek, doğal sohbetler gerçekleştirebilecek ve sorularınızı yanıtlayabilecek. Bunun dışında da yenilikler göreceğiz.

iOS 27’deki diğer yenilikler arasında Apple Intelligence’a gelecek yeni özellikler yer alıyor. Aynı zamanda hata düzeltmeleri ve tasarımda minik ayarlamalar olacak. Bunlar dışında ise pek fazla yeni bir şey görmeyeceğiz. Bu yüzden çok heyecanlanmamakta fayda var?

iOS 27 ne zaman tanıtılacak? Ne zaman kullanıma sunulacak?

Apple, her sene olduğu gibi bu sene de iOS 27’yi haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2027 geliştirici konferansında tanıtacak. Haziranın ilk veya ikinci haftası olmasını bekliyoruz. iOS 27’nin kullanıma sunulması ise eylül ayında iPhone 18 tanıtıldıktan bir veya iki hafta sonra olacak.