Katlanabilir iPhone'dan Yepyeni Bilgiler Geldi: Ekranı, Tasarımı ve Dahası!

Apple'ın eylülde tanıtacağı katlanabilir iPhone'dan yeni bilgiler paylaşıldı. Birçok farklı özellikle gelecek.

Dünyanın en önde gelen teknoloji firmalarından biri olan ve akıllı telefon satışlarında zirvede bulunan Apple, bu yıl bir ilke imza atmayı planlıyor. Öyle ki şirket, eylül ayında iPhone 18 serisiyle birlikte ilk katlanabilir iPhone’unu da bizlerle buluşturacak. Yatay katlanan Galaxy Z Fold rakibi bir model olmasını bekliyoruz.

Katlanabilir iPhone hakkında her gün yeni sızıntılar geldiğini görüyorduk. Şimdi ise bunlara yenileri eklendi. Çin merkezli güvenilir bir kaynak olan Instant Digital, Weibo’dan katlanabilir iPhone hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Katlanabilir iPhone’da göreceğimiz bazı özellikler

Ses düğmeleri iPad mini'ye benzer şekilde cihazın üst kenarında sağa hizalanmış olarak yer alacak.

Touch ID güç düğmesi ve Kamera Kontrolü, diğer yeni iPhone'larda olduğu gibi cihazın sağ kenarında yer almaya devam edecek.

Cihazın sol tarafı pürüzsüz olacak, herhangi bir düğme bulunmayacak.

Ön kameralarda tek delikli tasarım kullanılacak, böylece daha küçük bir Dinamik Ada yer alacak.

Cihazın sol arka tarafında, yatay olarak yerleştirilmiş iki kamera, mikrofon ve flaşı içeren iPhone Air tarzı bir kamera plakası yer alacak. iPhone Air'den farklı olarak , kamera plakası tamamen siyah görünüyor ve cihazın gövdesinin rengiyle uyumlu olmayacak.

Şimdilik beyaz renk seçeneği kesin gibi görünüyor. Buna ek olarak bir renk seçeneği daha olacak ancak o rengin ne olduğu konusunda bilgi yok.

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere katlanabilir iPhone modeli birçok dikkat çeken özelliği bünyesinde bulunduracak. Bunlar dışında anakartın cihazın sağ tarafında yer aldığı da anlaşılıyor. Ses düğmeleri için ekranın sol tarafına kablo çekmemek adına Apple'ın kabloları doğrudan yukarı doğru çekmeye karar verdiği ve böylece iç alanı en üst düzeye çıkardığı belirtilmiş.

İddialara göre, iç yapısı yenilikçi bir katmanlı tasarıma sahip olup, alanın neredeyse tamamı ekran ve bataryaya ayrılmış olacak. Ayrıca, bir iPhone'da şimdiye kadar kullanılan en büyük bataryaya sahip olduğu da söyleniyor.

Daha önceki sızıntılara bakacak olursak telefon 7,8 inçlik iç ekrana ve 5,5 inçlik dış ekrana sahip olacak. Yeni ekran teknolojisiyle kırışma sorununu ortadan kaldırarak katlanabilir telefonlarda devrim yaratacağı da gelen bilgiler arasındaydı. A20 çip, C2 modem de diğer sızan özellikleri. Bunların ne kadarının doğru çıkacağını eylülde göreceğiz