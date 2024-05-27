İstanbul Havalimanı’nın nesnelerin interneti (IoT) çözümleri sağlayıcısı, IoT ve sürdürülebilirlik ilişkisini değerlendirdi. Son yıllarda endüstride de yaygın kullanım alanı bulan nesnelerin interneti teknolojisinin sürdürülebilirlik ve verimliliğin anahtarına dönüştüğü ifade edildi.

Günlük hayattaki kullanımının yanı sıra özellikle Endüstri 4.0 ile endüstriyel ölçekte de yaygınlaşan nesnelerin interneti (IoT) uygulamaları, verimlilik ve sürdürülebilirliğin anahtarına dönüştü. Güncel tahminler IoT’ye bağlı cihaz sayısının 2027'ye kadar 29 milyarı aşacağını gösterirken, endüstriyel IoT (IIoT) pazarının ise 2032'ye kadar her yıl %17 büyüyeceği tahmin ediliyor. Ölçeklenebilirliğin maliyetleri dengelemek açısından kritik olduğu bu dönemde internete bağlı ve birlikte çalışabilen akıllı cihazların tek noktadan yönetildiği platformlara yönelik talep ise arttı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Connected System CEO’su Ferhan Köksal, “Operasyonlar büyüdükçe verimlilik için yüksek teknolojiden yararlanmak kaçınılmaz hâle geliyor. Dijitalleşmenin ve dijital dönüşümün olmazsa olmaz bir parçası sayılan IoT, artık tüm sektörlerin ortak paydası olmaya başladı. IoT teknolojisinin endüstriyel uygulamaları, tek noktadan tüm ağ cihazlarını yönetme imkânı veriyor.” ifadelerini kullandı.

IoT yatırımları sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor

Araştırma ve danışmanlık şirketi EY tarafından yürütülen Sürdürülebilirlik Zorunluluğu başlıklı raporda, IoT gibi yüksek teknolojilerin şirketlerin ÇSY hedeflerine ve sürdürülebilirlik yol haritalarına nasıl katkıda bulunduğu gözler önüne serildi. Rapora göre 2 şirketten biri IoT gibi yüksek teknoloji yatırımlarının sürdürülebilirliğe katkısı olduğuna, 4 şirketten üçü de karbon emisyonlarını düşürmeye yarayabileceğine inandığını ifade etti.

İşletmelerin verimliliklerini artırmalarına, büyümelerini hızlandırmalarına ve ölçeklenebilirliklerini sağlamalarına yardımcı olacak çözümler sunduklarını dile getiren Köksal, “IoT temelde birbirleriyle haberleşebilen akıllı sistemleri tanımlar. Envanter ve stok durumlarından hava kalitesi ölçümüne, tedarik zinciri takibinden peyzaj sulama yönetimine pek çok alanda kullanılabilir. 2019’dan bu yana faaliyet gösteren Connected Systems olarak her ölçek ve sektörden işletme; atık modülünden park sensörüne, peyzaj sulama modülünden endüstriyel node'lara uzanan ürünlerimiz; sistem entegrasyonu, haberleşme çözümleri ve proje danışmanlığı gibi uzmanlıklarımızla anahtar teslim IoT projeleri üretiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı’na IoT çözümleri sağlanıyor

Dünyanın en önemli havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı’nın Connected Systems ile sürdürülebilirlik kazanımları elde ettiği de ifade edildi. Köksal, açıklamasında bununla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İGA bizim için son derecede stratejik bir iş ortağı. Aynı anda çok fazla operasyonun uyum içinde sürdürülmesi gereken İGA’daki IoT cihazları, yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanı otomatik olarak sulamaya, buggy araçların batarya sıcaklık durumlarını gerçek zamanlı takip ederek yangın önlemeden sıcaklık ve nem ölçümleriyle yolcu konforunu desteklemeye, birçok işe yarıyor. İGA’nın IoT süreçlerini tek bir ortamdan yönetmesine olanak sağlıyor. Tüm bunlar İGA’nın enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından da dünyaya örnek teşkil etmesine zemin hazırlıyor.”

Nesnelerin interneti, yapay zekâ ile buluşuyor

Özellikle 5G gibi bağlantı hızlarının yaygınlaşmasıyla nesnelerin interneti cihazlarının üreteceği veri miktarının da artacağını kaydeden Connected Systems CEO’su, son olarak şu ifadeleri ekledi ve yapay zekâya dikkat çekti:

“Dijitalleşme başı ve sonu olan, sona eren bir süreç değil. Dijitalleşme alanındaki tüm bileşenlerin doğru bir biçimde bir araya gelmesi, birlikte çalışabilmesi ve aynı zamanda ortaklaşa yönetilebiliyor olması gerekiyor. IoT çözümleri sağlayıcısı olarak, verimliliği ve tasarrufu ön plana aldığımız tüm projelerde nesnelerin yapay zekâsı şeklinde anlaşılabilecek AIoT trendini de yakından takip ediyoruz. Elde edilen ve saklanan veriyi en doğru şekilde ve hızla kullanabilmek için yapay zekânın yeteneklerinden faydalanıyoruz.

Nesnelerin interneti cihazları sayesinde yalnızca izleme ve denetim değil, bu gözlemleri eyleme geçirilebilir çıktılara dönüştürmek de önemli. Sistem entegrasyonu, IoT bulut hizmetleri ve IoT cihazı çözümleriyle sorunu, ihtiyacı her şeyden önce belirlerken yapay zeka destekli veri analitiğinin gücünü akıllı kararlar almak için kullanıyoruz. 2019’dan bu yana 78’in üzerinde IoT ve IIoT modülü geliştirdik, 100’den fazla projede çalıştık. “