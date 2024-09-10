Apple'ın dün akşam duyurduğu iPhone 16 serisi telefonlar, USB Type-C girişleri açısından iPhone 15 serisi ile aynı özelliklere sahip. Apple, cihazların veri aktarım hızlarını iyileştirmedi.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte iPhone 16 serisini resmen duyurdu. Böylelikle iPhone 15 serisi ile iPhone 16 serisi arasındaki farkları net bir şekilde öğrenme imkânı yakalamış olduk.

Ancak 2023 model iPhone'lar ile 2024 model iPhone'lar arasında değişmeyen özellikler olduğu da ortaya çıkmış durumda. Edinilen bilgilere göre Apple, iPhone 16 ile iPhone 16 Pro modellerinde USB Type-C girişi için bir iyileştirme yapmadı.

iPhone 16, USB 2 hızlarını korumaya devam edecek

Apple, iPhone 15'te 480 Mb/sn'ye kadar veri aktarımı yapabilen portlar kullanmıştı. Bu özellik, iPhone 16 için de korundu. Öte yandan; iPhone 15 Pro'nun 10 Gb/sn'ye kadar olan veri aktarım hızı özelliği, iPhone 16 Pro serisinde de korundu.

Yine de Apple'ın iPhone 16 serisinde köklü değişiklikler yaptığı gerçeğini unutmamak gerek. Bu bağlamda; iPhone 16 ile iPhone 16 Plus'ta dikey kamera kurulumu kullanılmaya başladı. Ayrıca iPhone 16 Pro ile iPhone 16 PRo Max'te de ekran boyutu artırıldı. Tüm modeller yapay zekâ desteklemeye başladı ve yeni bir kamera butonu da dahil edildi.