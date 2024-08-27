Apple, 9 Eylül'de iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max'i tanıtacak. Peki bu akıllı telefonlar neler sunacak? İşte iPhone 16 Pro modelleriyle ilgili bildiğimiz her şey...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 9 Eylül Pazartesi günü düzenleyeceği bir etkinlikte iPhone 16 serisini tanıtacak. Bu lansmandaki en önemli husus, Apple'ın yeni iPhone'ları yapay zekâ ile donatması olacak. Peki iPhone 16 Pro serisi, tüketicilere neler sunacak?

Bu haberimizde, iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max'in tüm özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakacağız. Ancak şu an paylaşacağımız bilgilerinin hiçbirinin kesin olmadığını da özellikle belirtelim. Apple'ın 9 Eylül'de yapacağı açıklamalar, cihazların netleşmesini sağlayacak.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro tasarımı:

iPhone 16 Pro, Apple'ın son yıllarda kullandığı tasarım dilini korumaya devam edecek. Bu bağlamda; keskin kenarlar ile yuvarlatılmış köşelerle karşılaşacağız. Ayrıca arka kısımda ise üçlü kamera kurulumu bizleri bekliyor olacak. Ekranda ise birkaç yıl önce hayatımıza giren "Dynamic Island" isimli delik yapısını görmeye devam edeceğiz.

Ancak bu demek olmuyor ki iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro ile tamamen aynı tasarıma sahip olacak. 2024 model iPhone, yeni bir butona ev sahipliği yapacak. Sağ tarafta bulunacak bu buton, "Deklanşör Butonu" olarak anılacak. Deklanşör butonu, kamera kontrolü için kullanılacak.

iPhone 16 Pro ekran özellikleri:

iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max, önceki nesillerine kıyasla çok ufak ekran boyutu artışı yaşayacaklar. Bu bağlamda; iPhone 16 Pro'da 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max'te ise 6.9 inç ekran boyutları ile karşılaşacağız. Ancak bu ekranlar, sundukları teknolojiler açısından iPhone 15 serisinden çok da farklı olmayacak. 120 Hz'lik "Super Retina XDR" ekranlar, yeni iPhone'larda mevcut olacak.

iPhone 16 Pro ve diğer teknik özellikleri:

Apple'ın yeni amiral gemisi telefonlarında kullanılacak işlemci, "A18 Pro" olarak isimlendirilecek. Doğrudan yapay zekâya odaklanacak bu işlemci, Apple Intelligence özelliklerinin cihaz içerisinde çalıştırılmasını sağlayacak. Tüketiciler hem iPhone 16 Pro'da hem de iPhone 16 Pro Max'te 8 GB RAM kapasitesi ile karşılaşacaklar. Apple, depolama alanı açısından 2 TB'ye kadar seçenek sunabilir.

iPhone 16 Pro serisi, batarya cephesinde de ufak iyileştirmelere ev sahipliği yapacak. iPhone 16 Pro'nun bataryası 3.355 mAh, iPhone 16 Pro Max'in bataryası ise 4.676 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak. Apple ayrıca bu bataryalar için metal kaplama kullanmaya başlayacak. Bu da cihazların soğutma teknolojilerini destekleyecek. Böylelikle iPhone 16 Pro ile iPhone 16 Pro Max'in çalışma verimliliği artırılacak.

iPhone 16 Pro kamera özellikleri:

iPhone 16 Pro ve Pro Max, iPhone 15 Pro modellerinde gördüğümüz 48 MP çözünürlük sunan f/1.78 diyafram açıklığına sahip geniş açılı ana kameraya ev sahipliği yapacak. Ve elbette 48 MP'lik ultra geniş açılı kameralar da bizleri bekliyor olacak. Piksel birleştirme desteği sunacak bu ultra geniş açılı kamera, önceki nesilden daha iyi performans sunacak. Tüm bunlara ek olarak; iPhone 15 Pro ile hayatımıza giren 12 MP "Tetraprism Telefoto" kamera da iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'te bulunacak. Bu kamera 5x optik, 25x dijital yakınlaştırmaya imkân tanıyacak.

iPhone 16 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.3 inç, 120 Hz, Super Retina XDR İşlemci A18 Pro RAM 8 GB Depolama 256-512-1024-2048 GB Ön Kamera 12 MP (f/1.9) Arka Kamera 48 MP (f/1.78) + 48 MP + 12 MP (f/1.78) Batarya 3.355 mAh İşletim Sistemi iOS 18 Boyutlar 149,6 mm x 71,45 mm x 8,25 mm Ağırlık 194 gram

iPhone 16 Pro Max teknik özellikleri:

Ekran 6.9 inç, 120 Hz, Super Retina XDR İşlemci A18 Pro RAM 8 GB Depolama 256-512-1024-2048 GB Ön Kamera 12 MP (f/1.9) Arka Kamera 48 MP (f/1.78) + 48 MP + 12 MP (f/1.78) Batarya 4.676 mAh İşletim Sistemi iOS 18 Boyutlar 163,0 mm x 77,58 mm x 8,26 mm Ağırlık 225 gram

iPhone 16 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı 256 GB + 8 GB 1.099 dolar

iPhone 16 Pro Max fiyatı: