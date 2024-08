Apple, 9 Eylül'de gerçekleştireceği etkinlikle iPhone 16 ailesini tanıtacak. Peki standart ve Plus modelde bizi neler bekliyor? İşte iPhone 16 ve iPhone 16 Plus hakkında bilmeniz gereken her şey.

Tüm sene beklenen günün gelmesine çok az kaldı. Apple, 9 Eylül Pazartesi TSİ 20.00’de gerçekleştireceği bir etkinlikle iPhone 16 ailesini resmen bizlerle buluşturacak. Seri, önceki senelerde olduğu gibi standart, Plus, Pro ve Pro Max olmak üzere dört modelden oluşacak. Bu içeriğimizde en uygun fiyatlı yeni iPhone modeli olacak standart modele ve büyük ekranlı versiyonu Plus modele yakından bakıyoruz. Cihazlarda neler bekleniyor? iPhone 16 ve iPhone 16 Plus nasıl özelliklere sahip olacak? Gelin şimdiye kadar sızan tüm bilgileri toplayarak nelerle karşılaşacağımıza bir bakalım. iPhone 16 Tasarım iPhone 16’nın standart ve Plus modellerinde önemli tasarım değişikliğiyle karşılaşacağız. Apple, geçen yıl içinde birçok tasarımı test etmişti. Ancak en nihayetinde arka tarafta hap şeklindeki ada içinde bulunan 2’li dikey kamera kurulumu göreceğimiz anlamına geliyor. Yani önceki nesillerdeki diyagonal tasarımdan uzaklaşılacak. Bunun nedeni ultra geniş ve geniş kameraların yardımıyla Vision Pro’da 3 boyutlu video izlemenizi sağlayan uzamsal video desteği getirmek. Bunun dışında cihazlarda küçük başka değişiklikler de göreceğiz. Çerçevelerin daha da incelmesi muhtemel. Ayrıca iPhone 15 ile tüm modellere entegre edilen dinamik ada yine bu modelde de karşımıza çıkacak. Ekran 6,1 inç OLED, 60 Hz, iPhone 16, tıpkı iPhone 15’te olduğu gibi 6,1 inçlik 60 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekranla gelecek. Maksimum parlaklığının 2000 nit olması bekleniyor. Bunun dışında daha ince bir çerçeve tasarımı, gelişmiş görüntü teknolojileri gibi şeyler de görebiliriz. Apple, normalde ekran iyileştirmelerini Pro modellerine önce getiriyor. O yüzden Pro’daki ekran özellikleri muhtemelen seneye standart modele eklenecek. İşlemci ve performans A18 işlemci

8 GB RAM Söylentilere göre Apple, yeni nesil iPhone modelleri için yepyeni bir işlemci hazırladı. Yani önceki senelerdeki gibi önceki nesildeki Pro yonga setinin bu yıl standart modele eklendiğini görmeyeceğiz. Şirket, A18 ismini verdiği tamamen yeni bir işlemciyi iPhone 16 serisinin tamamında kullanacak. İşlemci hakkında çok detay yok ancak performans ve verimlilik konusunda gelişmiş olacağını tahmin etmek mümkün. Aynı zamanda yapay zekâ özellikleri için de uygun bir işlemci olacak. RAM tarafında da büyük bir değişiklik karşımıza çıkabilir. Sızan bilgilere göre teknoloji devi, standart ve Plus modellerin minimum RAM kapasitesini 6 GB’tan 8 GB’a çıkaracak. Bunun dışında cihazda Wi-Fi 6E de görme ihtimalimiz yüksek. Kamera 48 MP (f/1.6)

12 MP (f/2.2) Pro modellerin aksine standart ve Plus modellerin kamera tarafında çok büyük değişikliklerle karşılaşmayacağız. Arkada dikey ikili kamera kurulumu göreceğimizi söylemiştik. Sadece ultra geniş kameranın diyafram açıklığı geliştirilerek f/2.2’ye getirilmiş. Bu, düşük ışık performansında iyileştirmeler sunacak. Ayrıca iPhone 16, Vision Pro için uzamsal video yakalama özelliğine de kavuşacak. İlk kez makro fotoğralama yeteneği kazandıklarını görme ihtimalimiz de var. Yepyeni bir deklanşör tuşu Apple, iPhone 16 modelleriyle şu anda “deklanşör tuşu” olarak adlandırılan yeni bir butonu telefona ekleyecek. Güç tuşuyla aynı tarafta yer alması beklenen tuşun deklanşör görevi görmesi bekleniyor. Fotoğraf ve video çekmede kullanılabilecek. Dokunmaya hassas teknolojisi sayesinde hafifçe basıldığında odaklama yapma, sert basıldığında fotoğraf çekme, kaydırarak yakınlaştırma ve uzaklaştırma, basıp kaydırarak video çekme gibi özellikleri var. Eylem butonu standart ve Plus modele geliyor Apple, geçen yılki iPhone 15 Pro modellerine “Eylem Butonu” ismini verdiği çok kullanışlı bir tuş eklemişti. Sessize alma kısmının yerini alan bu tuş, flaşı yakmadan kamerayı açmaya kadar birçok işleve kısayoldan ulaşmanızı sağlıyor. Pil iPhone 16’nın pil konusunda da iyileştiğini göreceğiz. Standart modelin pil kapasitesi 3.561 mAh’e çıkacak. Önceki nesilde 3.349 mAh olduğunu düşündüğümüzde bu %6’lık artış demek. Ayrıca hızlı şarj desteği de %48’lik önemli bir artışla 40W’a yükselecek. iPhone 16’da daha uzun pil ömrü ve daha hızlı şarj göreceğimizi söyleyebiliriz. MagSafe desteğinin de %33 artışla 20W’a çıkacağını ekleyelim. Apple Intelligence Tabii ki Apple’ın bu yıl getirdiği en önemli yeniliklerden biri Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri. Şirket, bu özelliklerin sadece iPhone 15 Pro ve üstüne geleceğini söylemişti. Yani iPhone 16’da da yer alacak. Apple Intelligence ile mesajlardan Mail’e, Safari’den Fotoğraflar’a kadar telefonun her yerine yapay zekâ eklenecek. Aynı zamanda Siri de üretken yapay zekâ desteğiyle çağ atlayacak. Bu özelliklerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. İLGİLİ HABER iPhone'lara Gelecek Yapay Zekâ Özellikleri Açıklandı: Karşınızda Apple Intelligence İLGİLİ HABER Siri Yapay Zekâ Sayesinde Âdeta Yeniden Doğuyor: İşte Gelen Yenilikler iPhone 16'nın beklenen renkleri: iPhone 16 muhtemel teknik özellikleri Ekran 6,7 inç, 60 Hz, Super Retina XDR, OLED İşlemci A18 RAM 8 GB Depolama 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera 48 MP (f/1,6) + 12 MP (f/2,2) Ön Kamera 12 MP (f/1.9) Batarya 3.561 mAh (20W) İşletim Sistemi iOS 18 iPhone 16 fiyatı ne kadar olacak? Apple'ın bu yılki iPhone modellerinde zam yapması beklenmiyor. Bu yüzden 799 dolarlık başlangıç fiyatıyla geleceğini tahmin edebiliriz. iPhone 16 Plus iPhone 16 Plus, genel anlamda standart modelin aynısı. Her zamanki gibi sadece birkaç farklılık göreceğiz. Tabii ki en büyük fark ekranın daha büyük olması. Bu modeldeki ekran 6,1 inç değil, 6,7 inç olarak karşımıza çıkacak. Bir diğer değişiklik ise batarya tarafında. Plus her zaman en iyi pil performansı sunan iPhone modellerindendi. Yeni nesilde de bunu görmeyebiliriz çünkü bataryası, önceki nesle kıyasla %9 oranında küçülecek. Öyle ki cihazda 4.006 mAh’lik batarya yer alacak. iPhone 15 Plus’ta 4.383 mAh’lik batarya vardı. Son olarak bu modelin son Plus olabilme ihtimali de var. Apple'ın 2025'te iPhone 17 ile Plus cihazları bırakıp "Slim" veya "Ultra" ismini alabilecek yepyeni bir model tanıtabileceği söyleniyor. iPhone 16 Plus muhtemel teknik özellikleri Ekran 6,7 inç, 60 Hz, Super Retina XDR, OLED İşlemci A18 RAM 8 GB Depolama 28 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera 48 MP (f/1.6) + 12 MP (f/2.2) Ön Kamera 12 MP (f/1.9) Batarya 4.006 mAh (20W) İşletim Sistemi iOS 18 iPhone 16 Plus fiyatı Bu modelde de bir fiyat değişikliği olmayacak. Standarttan 100 dolar daha pahalı olacak şekilde 899 dolara gelmesi bekleniyor. İLGİLİ HABER Tek Gelen iPhone 16 Değil! Apple'ın 9 Eylül'deki Etkinliğinde Tanıtacağı Tüm Ürünler ve Bilmeniz Gerekenler Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

