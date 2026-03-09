Tümü Webekno
iPhone 17 Pro Max, Amazon'da Yaklaşık 20 Bin TL İndirime Girdi (Elinizi Çabuk Tutun)

Amazon'da başlayan "Bahar Fırsatları" kapsamında düzenlenen Flaş Fırsatlar etkinliğinde iPhone 17 Pro Max 2 TB modeli yaklaşık 20 bin TL indirime girdi.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Amazon'da zaman zaman indirimli telefon fiyatlarına şahit oluyoruz ve bunlardan biri de bugün iPhone 17 Pro Max'in 2 TB modelinde ve imza rengi olan Kozmik Turuncu'da gerçekleşti.

Normal satış fiyatı 168.999 TL olan iPhone 17 Pro Max 2 TB, Amazon'da bugün başlayan indirimle birlikte 149.999 TL'ye satın alınabiliyor.

iPhone 17 Pro Max, Amazon'da indirimde

2

Amazon’un “Bahar Fırsatları” kampanyası kapsamında düzenlenen Flaş Fırsatlar etkinliğinde indirime giren iPhone 17 Pro Max 2 TB modelinde yaklaşık 20 bin TL'ye varan indirim var ve bu fiyat, bu modelin şu ana kadarki en düşük fiyatı.

İndirimin ne kadar süreceği belli değil fakat Amazon'un "Bitmeden Yakala" özelliğinde görünene göre oldukça az bir stok kalmış durumda. Eğer satın almak istiyorsanız buradan Amazon sayfasına gidebilirsiniz.

Apple "Ultra" Serisi İçin Üç Yeni Cihaz Üzerinde Çalışıyor (Fiyatları Cep Yakacak) Apple "Ultra" Serisi İçin Üç Yeni Cihaz Üzerinde Çalışıyor (Fiyatları Cep Yakacak)
Katlanabilir Ekranlı iPhone'un Taslak Çizimleri Ortaya Çıktı: Tasarımı Az Çok Belli Oldu! Katlanabilir Ekranlı iPhone'un Taslak Çizimleri Ortaya Çıktı: Tasarımı Az Çok Belli Oldu!
