Apple, iPhone 17 Pro Max ile çıtayı bir kez daha yükseltmeye hazırlanıyor. Yeni model; ön kamera, RAM kapasitesi ve batarya ömrüyle kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Eğer yeni bir telefon alma planınız varsa, bu üç özellik iPhone 17 Pro Max’i listenizin en üstüne taşıyabilir.

Yeni nesil iPhone’un sadece “biraz daha iyi” olmakla kalmayıp, kamera, performans ve pil ömründe dev bir sıçrama yapması bekleniyor. Önceki modele göre bariz farklar sunan iPhone 17 Pro Max, hem ileri düzey kullanıcılar hem de Apple ekosistemine ilk kez katılacaklar için cazip bir seçenek olabilir.

Bu içeriğimizde iPhone 17 Pro Max'in muhtemel en iyi özelliklerine kısaca göz atacağız. iPhone 17 Pro Max, bu üç özellik ile yılın en bomba telefonlarından biri olmaya aday.

Bugüne kadar bir iPhone’daki en yüksek çözünürlüklü selfie kamerası: 24 Megapiksel

iPhone 17 serisi, ön kamera kalitesinde ciddi bir sıçrama ile geliyor. Tüm modellerde yer alması beklenen 24 megapiksellik ön kamera, hem selfie tutkunlarını hem de FaceTime kullanıcılarını memnun edecek.

iPhone 16 Pro Max’teki ön kamera: 12 MP

iPhone 17 Pro Max’teki ön kamera: 24 MP

Bu iki kat çözünürlük artışı, özellikle düşük ışıkta daha net görüntüler, daha canlı renkler ve daha gerçekçi cilt tonları anlamına geliyor.

Bugüne kadar bir iPhone’daki en yüksek RAM: 12 GB

Apple, iPhone 17 Pro modellerinde RAM kapasitesini artırarak çoklu görev performansını ve ileri düzey yapay zeka uygulamalarını yüksek performanslı olarak sunmayı hedefliyor.

iPhone 16 Pro Max’teki RAM: 8 GB

iPhone 17 Pro Max’teki RAM: 12 GB

Bu %50’lik artış, sadece uygulamalar arasında daha hızlı geçişleri değil, aynı zamanda gelecekte iOS’e entegre edilecek yapay zeka özellikleri için de sağlam bir altyapı sağlayacak. Oyun performansında ve profesyonel düzeyde video düzenleme gibi işlemlerde de hissedilir bir fark yaratması bekleniyor.

Bugüne kadarki en büyük iPhone bataryası: 5000 mAh

iPhone 17 Pro Max, Apple tarihindeki en büyük bataryaya sahip olacak. Sızdırılan bilgilere göre cihazda yaklaşık 5000 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak.

iPhone 16 Pro Max: 4685 mAh batarya, 33 saate kadar kullanım

iPhone 17 Pro Max: ~5000 mAh, ~35 saate kadar kullanım

Bu kapasite artışı, yalnızca ekran süresi değil, aynı zamanda aktif kullanım süresi açısından da rekor kıracak. Üstelik Apple’ın üzerinde çalıştığı bilinen adaptif enerji tasarrufu özelliği muhtemel tek şarjla kullanım süresini 40 saatin üzerine çıkarabilir. Bu, özellikle oyun oynayanlar, video izleyenler ve uzun seyahatlerde şarj problemi yaşamak istemeyenler için büyük bir avantaj.