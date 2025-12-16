Tümü Webekno
iPhone 17 Pro Max Parasına İnsansı Robot Satılacak: İşte Özellikleri!

Çinli bir teknoloji şirketi, dünyanın en ucuz insansı robotunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gelecek yıl satışa sunulacak ürün, sahip olduğu özelliklerin yanı sıra iPhone 17 Pro Max'e denk fiyatı ile çok konuşulacak gibi görünüyor. İşte detaylar...

iPhone 17 Pro Max Parasına İnsansı Robot Satılacak: İşte Özellikleri!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çin, ABD ile girdiği insansı robot savaşında yepyeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Zira Çinli bir teknoloji girişimi olan "Songyan Power", aşırı uygun fiyatla insansı robot satışı gerçekleştirecek. Gelecek itibarıyla piyasaya sürülecek "Bumi" isimli insansı robot, dünyanın en ucuzu olacak ve kabaca iPhone 17 Pro Max fiyatına satılacak.

Bumi, 94 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 12 kilogram ağırlığında olan, yürüyebilen, koşabilen, dans edebilen, sesli komutlara yanıt verebilen ve kendi arayüzündeki sürükle bırak sistemiyle kolayca programlanabilen bir insansı robot. Çocuklarla da etkileşime girebilen robot, basit kodlama işlemlerinde eğitim de verebilecek kapasiteye sahip.

Karşınızda dünyanın en ucuz insansı robotu Bumi!

Başlıksız-1

Gelelim bu insansı robotun neden küresel çapta çok önemli olduğuna. ABD'de insansı robot üretimi yapan Tesla ve Digit gibi firmalar, ürünlerine on binlerce dolar fiyat biçiyorlar. Çin'de üretilen ve sıradan insanların insansı robot teknolojisiyle tanışmasını sağlayacak olan Bumi'nin fiyatı ise sadece 1.400 dolar (bugünün kuruyla yaklaşık 60 bin TL) olacak. Sektör kaynaklarına göre Çin, uygun fiyatlı insansı robotlar ile bu teknolojinin benimsenmesini kolaylaştırmış olacak. Ancak sektördeki fiyat rekabeti, inovasyonun yavaşlamasına neden olacak.

Rol Yap Dediler, Tetiği Çekti: İnsansı Robot Silahla YouTuber'a Saldırdı [Video] Rol Yap Dediler, Tetiği Çekti: İnsansı Robot Silahla YouTuber'a Saldırdı [Video]

2026 yılı, insansı robot sektöründe önemli bir yıl olacak gibi görünüyor. Peki Türkiye, bu sektörün neresinde? Ülkece konuşmamız ve odaklanmamız gereken asıl meselelerden bir tanesi tam olarak bu. Bakalım Türkiye'deki teknoloji şirketleri, insansı robot sektörünü ne zaman daha fazla ön plana çıkaracaklar...

Bumi için yayımlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

