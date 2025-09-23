Tümü Webekno
iPhone 17 Pro Max'in Şarj Hızı Test Edildi: En Hızlı Şarj Olan iPhone!

iPhone 17 Pro Max'in şarj hızları test edildi. Sonuçlarda cihazın iPhone 16 Pro Max'e kıyasla çok daha hızlı şarj olabildiği görüldü.

iPhone 17 Pro Max'in Şarj Hızı Test Edildi: En Hızlı Şarj Olan iPhone!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, 9 Eylül akşamı gerçekleştirdiği etkinliğinde yeni amiral gemisi iPhone 17 ailesini bizlerle buluşturdu. Tabii ki bu cihazlardan en iyisi Pro modellerdi. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, tasarımdan teknik detaylara kadar birçok önemli yenilikle geliyordu. Şarj konusunda da iyileşmişlerdi.

Şimdi ise piyasadaki en güçlü iPhone olan iPhone 17 Pro Max modelinin USB-C şarj hızları test edildi. ChargerLAB tarafından gerçekleştirilen testlerde farklı türden adaptörler kullanıldı ve cihazın iPhone 16 Pro’dan %20 daha yüksek şarj hızına ulaştığı görüldü.

36W tepe şarj hızına ulaşmayı başardı

Testlerde yeni 40W’lık dinamik şarj adaptörü başta olmak üzere 6 farklı adaptör denendi. Bunlar 61W, 67W, 70W, 96W ve 140W olarak karşımıza çıkıyor. Testler sonucunda iPhone 17 Pro Max modelinin** 36W civarında tepe şarj hızına** ulaşmayı başardığı görüldü. Bu da önceki yıla göre önemli biri iyileştirme demek.

iPhone 16 Pro Max, 30W hıza çıkabiliyordu. Bu da 17 Pro Max’te %20 oranında daha hızlı şarj sunulabildiğini gösteriyor. Bu durumun sadece Pro Max’te değil, Pro’da da muhtemelen aynı olduğunu ve 36W’a ulaşılabileceğini belirtelim.

Apple’ın aktardığına göre sınırlı süreliğine 60W’a kadar güç verme sunan yeni 40W’lık dinamik adaptör sayesinde iPhone 17 serisi 20 dakikada %50 şarj olabiliyor. Geçen seneki modellerde bu orana 30 dakikada ulaşılabiliyordu. Dünyada bir ilk olan 40W dinamik adaptörün detaylarını aşağıdaki içeriğimizden görebilirsiniz.

