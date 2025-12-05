Tümü Webekno
Apple'dan iPhone Kullanıcılarını Ayağa Kaldıran Hareket: iPhone 17 Pro'nun En Önemli Kamera Özelliklerinden Biri Kaldırıldı!

Apple, iPhone 17 Pro modellerinde hiç beklenmedik bir değişiklik yaptı. Portre modundaki gece modu birden telefonlardan kaldırıldı. Daha da ilginci, bu özellik eski modellerde yer almaya devam ediyor.

Apple'dan iPhone Kullanıcılarını Ayağa Kaldıran Hareket: iPhone 17 Pro'nun En Önemli Kamera Özelliklerinden Biri Kaldırıldı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, eylül ayında yeni amiral gemisi iPhone modelleri olan iPhone 17 ailesini resmen tanıtmıştı. Bu serinin en güçlü üyeleri olan iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max de özellikle kamera konusunda dikkat çeken özelliklerle geliyor ve piyasadaki en iyi kamera deneyimlerinden birini sunuyordu.

iPhone 17 Pro’da düşük ışıklarda iyi fotoğraf çekmek için birçok özellik vardı. Bunlardan biri de portre modundaki gece moduydu. Ancak ortaya yeni çıkan bilgiler, Apple’ın beklenmedik bir şekilde iPhone 17 Pro’dan bu özelliği kaldırdığını ortaya koydu.

Sadece iPhone 17 Pro’dan kaldırıldı, eski modellerde yer almaya devam ediyor

Ekran Resmi 2025-12-05 09.12.41 *iPhone 17 Pro modellerinde portreye geçince gece modu gözükmüyor.

Apple’ın özelliği iPhone 17 Pro’dan kaldırma kararı, ilk olarak 9to5Mac tarafından bir destek sayfası üzerinden görüntülendi. Burada farklı farklı gece modu özellikleriyle uyumlu modeller yer alıyordu. Normal gece modunda bir değişiklik yok, iPhone 17 Pro’da yer almaya devam ediyor. Ancak Portre modunun gece modu spesifik olarak son nesil iPhone’da yer almıyor.

Uyumlu cihazlara bakıldığında bu özelliğin iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro gibi cihazların hepsinde olduğunu görüyoruz. Yani sadece iPhone 17 Pro’dan kaldırılmış. Bu da durumu daha ilginç hâle getiriyor.

Ekran Resmi 2025-12-05 09.13.07 *Gece modu açıkken ve kapalıyken.

Portre modunun gece modu özelliği, daha keskin özne odağıyla düşük ışıklarda daha iyi portre tipinde fotoğraflar çekmenizi sağlıyordu. Ancak artık geceleri portre fotoğraf çekmek iPhone 17 Pro sahibiyseniz daha kötü bir deneyim olacak. Apple’ın neden böyle bir hamle yaptığı hakkında bir bilgi yok. Açıklama da gelmedi.

Apple iPhone

