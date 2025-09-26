iPhone 17 Pro, resmi bir maçta "canlı yayın kamerası" olarak kullanılacak

Apple, iPhone 17 Pro’yu MLB yayınlarında profesyonel kamera olarak kullanmaya hazırlanıyor. İlk test, bu gece oynanacak Friday Night Baseball maçında yapılacak.

Apple, iPhone 17 Pro’yu geleneksel yayın ekipmanlarına alternatif olarak test etmeye hazırlanıyor. İlk deneme, Apple TV+’ta yayınlanacak MLB maçında yapılacak.

Fenway Park’ta gerçekleşecek Boston Red Sox – Detroit Tigers karşılaşmasında dört iPhone 17 Pro, stadyumun farklı noktalarına yerleştirilecek. Amaç, geleneksel kameraların ulaşamadığı açılardan görüntü almak.

Canlı yayın sırasında iPhone 17 Pro ile çekilen görüntüler “iPhone görüntüsü” etiketiyle izleyiciye sunulacak. Orijinal yayın kameralarıyla birlikte kullanılarak yayın deneyimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Apple, bu girişimle mobil cihazların profesyonel yayıncılıkta kullanılabilirliğini göstermek istiyor. Bu adım, “Shot on iPhone” kampanyasını canlı yayın dünyasına taşıyarak yeni bir kullanım alanı yaratmayı amaçlıyor.