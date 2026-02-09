iPhone 17e, Çok Yakında Tanıtılabilir: Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı!

iPhone 17e'nin çok yakında tanıtılacağı bildirildi. Cihazda yer alacak özellikler ve fiyatı da ortaya çıktı.

Apple, geçen sene tanıttığı iPhone 16e modeliyle önceden SE ismiyle bildiğimiz uygun fiyatlı iPhone serisini baştan aşağı yenilemişti. Şirketin yakın zamanda da yeni uygun fiyatlı modeli iPhone 17e’yi tanıtmasını bekliyorduk. Şimdi ise bu telefon hakkında yeni bilgiler paylaşıldı.

En güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’ın dün yayımlanan Power On bülteninde iPhone 17e hakkında da bilgilere yer verildi. Gurman, çok yakında tanıtılabileceğini söylerken cihazda yer alacak 4 özelliği ve fiyatını paylaştı. Gelin iPhone 17e hakkındaki bilgilere bakalım.

iPhone 17e, bu ay tanıtılabilir ve aynı fiyatla çıkabilir

Gurman’ın aktardığına göre Apple’ın bütçe dostu iPhone’u olarak konumlanacak iPhone 17e modeli, bu ay içinde resmen tanıtılabilir. Geçen yılki model iPhone 16e şubat ortası tanıtılmıştı. Benzer bir yaklaşımı bu cihazda da görebiliriz.

Cihazla gelecek özelliklere bakalım. Gurman’ın aktardığına göre telefon, Apple’ın son nesil işlemcisi A19 ile donatılacak ve böylece amiral gemisi seviyesinde performans verebilecek. Öte yandan yine son nesil modem C1X çipin de yer almasını bekliyoruz. Ayrıca Bluetooth, Wi-Fi için de N1 çip kullanacak. Son olarak cihaz mevcut neslin en göze çarpan eksikliklerinden birini giderecek ve MagSafe bağlantısı ekleyecek. Tasarımının iPhone 16e ile aynı çentikli tasarım olacağını belirtelim.

En sevindirici haber ise fiyat kısmında. İyileştirilen özelliklere rağmen telefonun yine 599 dolarlık geçen seneyle aynı başlangıç fiyatıyla çıkış yapacağı aktarılmış. Yani bir zam görmeyeceğiz.