Apple, Kaç Para Kazandığını Açıkladı: iPhone Satışları Rekor Kırdı!

Apple, son 3 ayda kaç para kazandığını açıkladı. Şirket, harika bir dönem geçirerek gelirlerini artırdı. iPhone ise yüksek satışlar sayesinde tarihinin en iyi çeyreğini geride bıraktı.

2025 yılının sona ermesi ve 2026’nın ilk ayının geçmesiyle birlikte birçok şirket, geride bıraktığımız çeyreğe dair finansal verilerini paylaşmaya başladı. Şimdi ise dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Apple, son 3 ayda kaç para kazandığını açıkladı. Bu veriler, 2025’in son çeyreği, şirketin kendi mali yılının ise ilk çeyreğine ait.

Apple tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, gerçekten “harika” olarak nitelendirebileceğimiz bir 3 ayı geride bıraktı. Şirket, 138 milyarlık tahminleri geride bırakarak geçtiğimiz üç ayda 143.76 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Net kârı ise hisse başı 2,84 dolardan 42,1 milyar dolar olarak açıklandı.

iPhone, tarihinin en iyi çeyreğini geçirdi

Toplam gelir - 143,76 milyar dolar

- 143,76 milyar dolar iPhone geliri - 85,27 milyar dolar

- 85,27 milyar dolar Apple hizmetlerinden gelir - 30,01 milyar dolar

- 30,01 milyar dolar iPad geliri - 8,60 milyar dolar

- 8,60 milyar dolar Mac geliri - 8,39 milyar dolar

- 8,39 milyar dolar Giyilebilir, ev, aksesuar gibi ürünlerden gelen gelir - 11,49 milyar dolar

Yukarıdan Apple ürün ve hizmetlerinin getirdiği gelirleri görebilirsiniz. Burada en çok dikkat çeken şey iPhone tarafında. Öyle ki iPhone satışlarının inanılmaz iyi gitmesi nedeniyle tarihin en iyi çeyreğini geçirmeyi başarmış. Son üç ayda iPhone’larda 85,27 milyar dolar elde edilmiş. Yıllık oranda karşılaştırma yapacak olursak geçen sene aynı dönemde 69 milyar iPhone geliri vardı. Yani 16 milyar dolarlık, %23’e tekabül eden bir artış var.

iPhone’lardaki bu başarının temel nedeni iPhone 17. iPhone 17 serisi, genel anlamda kullanıcılar tarafından sevilmeyi başarmıştı. Özellikle 120 Hz, yenilenen ön kamera, yüksek depolama ve aynı fiyat gibi çok büyük iyileştirmelerle gelen standart iPhone 17, yılın en iyi telefonlarından biri olarak nitelendirilmiş ve kullanıcıların ilgisini çekmişti. Aynı şekilde Pro modellerde de satışlar iyi gidiyordu.

Diğer satış verilerine baktığımızda Mac’lerden 8,39 milyar dolar, iPad’lerden 8,60 milyar dolar, giyilebilir ve diğer türden ürünlerden 11,49 milyar dolar elde ettiğini görüyoruz. Apple TV, Music gibi hizmetlerden ise 30 milyar dolar kazanmış. Hizmetler, Apple’ın iPhone’dan sonraki en güçlü kolu diyebiliriz.