Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 17e'nin Ekranıyla İlgili Hem Sevindirici Hem de Hayal Kırıklığı Yaratacak İddialar Geldi

Apple'ın yakında tanıtmasını beklediğimiz bütçe dostu iPhone 17e modeliyle ilgili yeni bilgiler geldi. İddialarda ekraı konusunda hem üzücü hem de sevindirici bir haber var.

iPhone 17e'nin Ekranıyla İlgili Hem Sevindirici Hem de Hayal Kırıklığı Yaratacak İddialar Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, bu yılın başlarında uygun fiyatlı iPhone modellerinde büyük bir değişikliğe gitmişti. Öyle ki SE isminin emekliye ayrıldığını ve artık “e” ismini alan modeller geleceğini görmüştük. iPhone 16e de bu isim altındaki ilk üründü. Cihaz, iPhone 14 benzeri bir tasarım, tekli kamera kurulumu gibi özelliklerle geliyordu.

Şimdi ise kullanıcılar, şirketin bir sonraki bütçe dostu telefonu olacak iPhone 17e modelini merakla beklemeye başladı. Sürekli bu cihaz hakkında bilgiler gördüğünü görüyordu. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

iPhone 17e’de 16e ile aynı OLED panel yer alacak ancak çerçeveler incelecek

16

Güvenilir bilgiler paylaşmasıyla bilinen Kore merkezli kaynak The Elec, iPhone 17e’nin ekranıyla ilgili bir sızıntı yayımladı. Buna göre telefon, iPhone 16e’de gördüğümüz aynı LTPS OLED ekran ile gelecek. Bunun iPhone 14’teki panel olduğunu da hatırlatalım. Cihazın ekranının 6,1 inç olmasının ve 60 Hz yenileme hızı sunmasının beklendiğini ekleyelim.

Aynı ekranın olacak olması biraz üzücü olsa da sevindirici bir detay var. Öyle ki The Elec’in edindiği bilgilere göre iPhone 17e modelinde çok daha ince çerçeveler göreceğiz. 16e’de Pro modeller kadar olmasa da ince sayılabilecek çerçeveler vardı. 17e’de daha da incelmesi, çok daha premium hissettiren bir telefon olabileceğinin göstergesi.

Bunlar dışında telefonda 18 MP’lik selfie kamerası, A19 çipi, 48 MP’lik aynı arka kameranın yer almasını bekliyoruz. iPhone 17e, muhtemelen önümüzdeki yılın başlarında tanıtılacak. Apple, yılın ilk yarısında 8 milyon civarı 17e satmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.

Apple iPhone

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

YouTube'a, 2025'te En Çok İzlediğiniz Videoları Gösteren İlk Yıllık Özetleri Duyurdu

YouTube'a, 2025'te En Çok İzlediğiniz Videoları Gösteren İlk Yıllık Özetleri Duyurdu

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim