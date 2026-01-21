Tümü Webekno
iPhone 18 Pro, 7 Yıllık Android Telefonlar Gibi Görünecek: İşte Yeni Ekran Tasarımı...

Ortaya çıkan yeni detaylara göre iPhone 18 Pro tasarımında Dinamik Ada iddia edildiği gibi sol tarafa yerleştirilmeyecek fakat FaceID'nin ekran altına taşınmasıyla birlikte yeni tasarım, 7 yıllık Android telefonları andıracak.

iPhone 18 Pro, 7 Yıllık Android Telefonlar Gibi Görünecek: İşte Yeni Ekran Tasarımı...
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın bu yılın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 18 Pro ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Dün ortaya çıkan bilgiler, Apple’ın Face ID sensörlerini ekran altına taşıyarak Dinamik Ada tasarımını küçülteceğini ve hatta sola kaydıracağını iddia ediyordu ancak yeni bir sızıntı çok daha farklı bir tasarımın tercih edileceğini iddia ediyor.

Apple sızıntılarıyla bilinen AppleTrack, iPhone 18 Pro ile birlikte Face ID’nin gerçekten de ekran altına yerleştirileceğini doğruladı fakat beklenenin aksine Dinamik Ada ekranın soluna taşınmayacak. Yeni detaylara göre hap şeklindeki bu kesit ekranın tam ortasında kalmaya devam edecek.

iPhone 18 Pro böyle görünecek:

Paylaşılan görseller, Face ID bileşenlerinin ekranın sol tarafına yakın bir noktada konumlanacağını ancak bunun yalnızca sensörlerle sınırlı olduğunu gösteriyor.

Apple içerik üreticisi Private Talky tarafından paylaşılan taslak görselde iPhone 18 Pro’da yer alacak Dinamik Ada'nın önceki modellere kıyasla daha küçük ancak hâlâ Apple’a özgü hap formunu koruduğu görülüyor.

Bundan yaklaşık 7 yıl önce, yani 2019'da çıkan Android telefonlarda görmeye alışık olduğumuz bu hap şeklindeki tasarım, görünüşe göre iPhone 18 Pro'nun tasarımında yer alacak. Apple'ın yeni amiral gemisinde bu tasarım tercihini seçmesindeki sebebi öğrenmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

