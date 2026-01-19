iPhone 18 Pro Tasarımına Dair İlk Render Görüntüleri Ortaya Çıktı: İşte Böyle Görünecek!

Apple'ın bu yıl tanıtacağı amiral gemisi iPhone 18 Pro, hem tasarım hem donanım olarak yeniliklerle gelecek. Peki telefonun tasarımı nasıl olacak?

Apple’ın bu yılın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 18 Pro, sızdırılan yeni bir video ve render görüntüleriyle görücüye çıktı. Ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser, yeni amiral gemisinin hem tasarım hem de donanım tarafında dikkat çekici yeniliklerle geleceğini iddia ediyor.

En büyük değişim telefonun ön yüzünde olacak. Yıllardır iPhone’larla özdeşleşen hap şeklindeki çentik tarihe karışacak. Sızıntılara göre Apple, Face ID bileşenlerinin bir kısmını ekran altına taşıyarak çentiği tek bir kamera deliğine indirecek. Üstelik ön kamera, alışılmışın aksine ekranın sol üst köşesine konumlandırılmış durumda.

iPhone 18 Pro işte böyle görünecek:

Bu değişime rağmen Dinamik Ada tamamen ortadan kalkmıyor. Apple’ın ikonik arayüz özelliği, ön kamerayla birlikte sol üst köşeye taşınıyor ve ekranda daha az yer kaplayarak daha sade bir deneyim sunuyor.

Asıl teknik sıçrama ise arka tarafta. İddiaya göre iPhone 18 Pro’nun ana kamerası değişken diyafram teknolojisine sahip olacak. Bu sayede arka plan bulanıklığı yazılımla değil, fiziksel olarak ayarlanabilecek ve düşük ışık performansı da ciddi şekilde artacak ancak bu özelliğin sadece iPhone 18 Pro Max modeline özel olabileceği konuşuluyor.

Donanım tarafında telefonun Apple’ın yeni nesil A20 Pro işlemcisi ve uzun zamandır beklenen C2 modem ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca kamera kontrol tuşunda da küçük ama önemli bir değişiklik söz konusu. Apple, dokunmatik sistem yerine basınca duyarlı daha basit bir mekanizmaya geçecek.

Elbette tüm bu bilgiler şimdilik sızıntılardan ibaret. Apple’ın planları lansmana kadar değişiklik gösterebilir.