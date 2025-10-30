Tümü Webekno
iPhone 20'de tek bir tuş bile olmayabilir

Apple, iPhone’un 20. yılına özel modelde fiziksel tuşları kaldırıp haptic olarak bildiğimiz dokunsal yüzeylere geçebilir. Hedef: yekpare cam tasarım.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple’ın 2027’de tanıtması beklenen iPhone 20 modeliyle ilgili önemli bir sızıntı gündeme geldi. Sızan bilgilere göre Apple, cihazda hiçbir fiziksel düğme kullanmayacak. Güç, ses ve kamera gibi işlevler, haptic dokunsal geri bildirimli yüzeylerle kontrol edilecek.

Bu değişimin temelinde, tamamen cam bir gövde ve ekranı çerçevesiz şekilde saran yenilikçi bir tasarım fikri yatıyor. Apple, konuyla ilgili önemli testler yaptı ve bunu 20. yıl özel iPhone’da hayata geçirmeyi hedefliyor.

Fiziksel düğmelerin kaldırılması kullanıcı alışkanlıklarını zorlayabilir. Ancak Apple, daha önce de Home tuşunu kaldırarak benzer bir geçişi başarıyla yönetmişti. Bu yenilik, iPhone 20’nin sadece estetik değil, yapısal olarak da fark yaratacağını gösteriyor.

Henüz Apple’dan resmi açıklama gelmiş değil. Ancak bu sızıntı, iPhone serisinin 20. yılında çok daha radikal bir değişimle karşılaşabileceğimizi işaret ediyor.

