Teknoloji devi Apple, bu ay sonunda iPhone 9'u ABD'de bir etkinlikte tanıtacaktı fakat etkinlik, corona virüsü başta olmak üzere bir takım nedenlerden dolayı ertelendi. Apple'ın iPhone 9'dan sonra iPhone 12'nin tanıtımını da ertelemesi bekleniyor.

Söylentilere göre Apple, bütçe dostu akıllı telefonu iPhone 9'u tanıtmayı planladığı etkinliği erteledi. Tanıtım etkinliğinin, 31 Mart tarihinde ABD'nin Santa Clara bölgesinde yapılması planlanıyordu fakat bölgenin bağlı olduğu eyalet, Corona virüsü salgını yüzünden toplu etkinlikleri yasaklama kararı almıştı. Alınan kararın ardından Apple da etkinliğini ertelemek zorunda kaldı.

Ertelemenin en büyük sebeplerinden biri eyalet tarafından alınan bu karar olsa olsa da tek etmen değil. Bildiğiniz gibi Apple'ın Çin'deki üretim faaliyetleri de corona virüsü yüzünden sekteye uğramıştı ve bunun da ertelemenin üzerinde büyük bir rolü olduğu düşünülüyor.

Apple, iPhone 9'un tanıtımının ertelenmesinin yanı sıra iPhone 12'nin tanıtımını da ertelemek zorunda kalabilir. ABD'li şirket, normal şartlarda amiral gemisi olan iPhone'ları eylül ayında tanıtıyordu. Apple yöneticileri, yılın bu zamanlarında Çin'e giderek telefona son testleri uyguluyor ve telefon seri üretime geçmeden önce son halini veriyordu. Ancak şu anda yöneticiler, Corona virüsü yüzünden Çin'e girişler yasaklandığı için ülkeye gidemiyorlar ve bu yasağın en az nisan ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Bu sebeple iPhone'ların üretim zamanı çizelgesinde de oldukça büyük bir gecikme söz konusu olabilir. Bu da demek oluyor ki 5G özelliğine sahip iPhone 12'nin tanıtım etkinliği planlanan tarihte yapılmayabilir.

Teknoloji devi, ilk başta 2020 yılının kendi cihazları için büyük bir yıl olmasını umut ediyordu. iPhone 11 ile gözle görülebilir bir başarı elde eden şirket, bu ay sonu orta seviyedeki telefonu iPhone 9'u tanıtıp ardından ilk 5G'li iPhone olan iPhone 12'yi tanıtarak satışlarını arttırmayı hedefliyordu. Ancak şu an tanıtım etkinlikleri ertelendikçe ve Çin'de olan üretimin aksamasıyla pazar koşulları da daha da şüpheli bir hâl almakta. Bu noktada Apple'ın en önemli üretim ortaklarından Foxconn ise çalışanları fabrikalara döndürmek için ek ücret teklif ettiklerini söyledi. Çin'de tedbirler biraz daha azaltılmasına rağmen çalışanlar henüz Corona virüsü korkusunu atlatabilmiş değil.

Peşpeşe gelen kötü haberlerin ardından firma, şimdiden satış hedeflerini azaltmış durumda. Corona virüsü, önümüzdeki günlerde etkisini azaltarak piyasanın yeniden canlanmasına yardımcı olacak mı hep beraber göreceğiz.