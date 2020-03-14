İngiltere'de doğumdan hemen sonra yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan çocuk, virüsün bulaştığı en genç vaka oldu. Çocuğun annesinin de virüs testi pozitif çıkan çocuğa, virüsün nasıl bulaştığı bilinmiyor.

İngiltere'de yeni doğan bir bebekte Corona virüsüne rastlandı. Bu bebek, en genç Corona virüsü vakası oldu. Doğumdan önce Londra'da bir hastaneye zatürre şüphesiyle götürülen anne de virüse yakalanmış durumda. Annenin test sonuçları doğumdan sonra geldi. Doğumdan dakikalar sonra da çocuk Corona virüsü testine tabi tutuldu.

İngiltere Sağlık Bakanlığı, 2 hastanın da Corona virüsü testinin pozitif çıktığını doğruladı. Onların tedavisi sırasında yanlarında bulunan sağlık görevlilerine de kendilerini karantinaya almaları tavsiye edildi. Çocuğun virüsü anne karnında mı yoksa doğum sırasında mı kaptığı bilinmiyor. The Sun, çocuğun hâlâ aynı hastanede tedavi gördüğünü fakat annenin enfeksiyon konusunda özelleşmiş bir hastaneye transfer edildiğini yazdı.

Konuya ilişkin bakanlıktan açıklama geldi:

O hastanede görevli Sağlık Bakanlığı çalışanlarından biri ise şöyle konuştu: "North Middlesex Üniversite Hastanesi'nde Corona virüsü testi pozitif çıkan 2 hasta var. Bir tanesi karantina altında tedavi edilirken, diğeri ise özel bir merkeze transfer edildi. Hastalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği bizim önceliğimiz, İngiltere Halk Sağlığı'nı bu konuda kılavuz olarak alıyoruz. Hastaların tedavi gördüğü odaların yanı sıra kendilerini izole etmesi (evde durup bir yere çıkmamak) gereken hastalarımızla yakın temasta olan çalışanlarımızın bulunduğu yerleri de temizliyoruz."

İngiltere'de bunlarla birlikte vaka sayısı yaklaşık 850'ye ulaştı. İngiltere'de durum bu şekildeyken, diğer ülkelerde de virüs hızlıca yayılmaya devam ediyor. İran'da ölü sayısı 600 sınırını geçmiş bulunuyor. Çin'den sonra virüsü en ağır geçiren ülkelerden olan İtalya'da ise ölü sayısı neredeyse 1300 olmuş durumda, virüse yakalanan kişi sayısı ise 17 binin üzerinde.