iPhone'un 'Acil SOS' Özelliği, Bir Cinsel Saldırıyı Önledi

ABD'de bir kadın, iPhone'un sahip olduğu "Acil SOS" özelliği ile cinsel saldırıya uğramaktan kurtuldu. Yaşadıklarını yerel basın mensuplarına anlatan kadın, polis yetkililerine ve Apple'a minnettar olduğunu ifade etti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, daha çok gizlilik ve güvenlik ile ilgili konularda övünüyor. Şirket her fırsatta, Apple ürünlerinin fazlasıyla güvenli olduğundan ve kişisel verilerinin korunduğundan bahsediyor. Şimdiyse belki de ilk kez bir iPhone, çok önemli bir olayın önlenmesiyle gündemde.

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşanan olayda bir kadın, iPhone'unun sahip olduğu "Acil SOS" özelliği sayesinde cinsel saldırıya uğramaktan kurtuldu. Yaşadıklarını yerel basına anlatan talihsiz kadın, telefonu sayesinde daha korkunç bir olay yaşamaktan kurtulduğunu ifade etti. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, yaşanan bu olayın detaylarına bakalım.

Virginia sahilinde dolaşmaya çıktığını söyleyen talihsiz kadının yanına, kimliği açıklanmayan bir adam gelerek iPhone'unu kaybettiğini söylemiş ve kendisinden yardım istemiş. Kadın, adamın tavırlarından hiç şüphelenmediğini, çünkü tacizcinin kişisel bakımının fazlasıyla yerinde ve hoş giyimli biri olduğunu ifade ediyor. Ancak kadın, yardım isteğini kabul ettikten sonra olaylar ilginçleşmeye başlamış.

Kadının ifadelerine göre adam, sahip olduğu iPhone'un kumda kaybolduğunu ileri sürerek kadını gözlerden uzak bir yere götürmüş. Kadın ilk başta bir iPhone'un kumun içerisinde nasıl kaybolacağını anlamlandıramamış ama yine de yardım etmekten geri kalmamış. Adam, iPhone'un sahip olduğu "Bul" uygulaması aracılığıyla telefonunu bulabileceğini söylemiş.

Talihsiz kadın, adamdan şüphelenmeye başlamış. Çünkü adam, iOS arayüzünü kullanamıyor, sürekli ekranı kaydırıp duruyormuş. Kadın bir süre sonra telefonunu alıp oradan uzaklaşmaya çalışmış. Tacizcinin takip etmeye başlamasıyla birlikte de talihsiz kadın, elindeki telefonun ses kısma ve kilit açma tuşuna basılı tutarak Acil SOS özelliğini devreye sokmuş. Böylelikle 911 servisi, bölgeye polisleri göndermiş.

Tacizci, birkaç dakikalık kovalamaca içinde kadını yakalamış ve ağzını kapatarak talihsiz kadının bağırmasını engellemiş. Ancak kısa bir süre sonra olay yerine gelen polisler, koşarak kaçmaya çalışan tacizciyi yakalamayı başarmışlar. Yaşadığı olaydan fazlasıyla korkan talihsiz kadın hem polislere hem de Apple'a minnettar olduğunu söylüyor.